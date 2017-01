Door Sander van Voorst, dinsdag 17 januari 2017 08:27, 52 reacties • Feedback

In een recent onderzoek stelt de United Nations University dat in verschillende landen in Oost- en Zuidoost-AziŽ een grote toename van de hoeveelheid elektronisch afval waar te nemen is. Dit zou onder andere het gevolg zijn van toenemende welvaart en een groeiende vraag naar elektronica.

De VN-onderzoeksafdeling, met hoofdkwartier in Tokyo, meldt dat de hoeveelheid elektronisch afval, of e-waste, in een periode van vijf jaar met 63 procent is toegenomen. Dat komt neer op een totaal van 12,3 miljoen ton afval. Het onderzoek richtte zich op twaalf landen, waaronder China, Japan, Taiwan, Thailand en Vietnam.

In China kwam de groei tussen 2010 en 2015 neer op een verdubbeling met een percentage van 107 procent. De gemiddelde afvalproductie per inwoner ligt volgens het onderzoek bij ongeveer 10 kilogram in 2015. Op dat vlak scoort Hong Kong het hoogste met een productie van 21,7 kilogram per inwoner. Andere hoog scorende landen zijn Singapore en Taiwan. Aan de andere kant van de schaal zijn landen als Vietnam en de Filipijnen.

Het onderzoek omschrijft Azië als de grootste producent van elektronisch afval met een totale productie van 16 miljoen ton in 2014. Kijkt men echter naar de productie per inwoner, dan scoort Azië laag ten opzichte van Europa en Amerika. Deze werelddelen produceren per inwoner bijna vier keer zoveel elektronisch afval als Azië: gemiddeld 15,6 kilogram per jaar.

Naast toenemende welvaart en groeiende vraag speelt de afname van de gebruikstijd van elektronica een rol, aldus het onderzoek. Factoren als compatibiliteit van hardware en software zijn daarbij belangrijk, net als 'productmode'. De groeiende hoeveelheid afval zou problematisch zijn voor landen zonder milieuvriendelijke recycling- en verwerkingsmogelijkheden. Op dat vlak scoren landen als Japan en Taiwan goed; zij begonnen meer dan twintig jaar geleden met de invoering van speciale wetgeving.