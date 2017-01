Door Sander van Voorst, dinsdag 17 januari 2017 09:12, 16 reacties • Feedback

In een bericht op zijn website kondigt provider Mobile Vikings aan dat zijn voipapp Viking Talk vanaf eind januari niet meer te gebruiken zal zijn. De provider introduceerde de dienst ongeveer zes jaar geleden voor het eerst. Een medewerker bevestigde het bericht aan Tweakers.

Op de ondersteuningspagina van Mobile Vikings is te lezen dat bestaande gebruikers nog tot het einde van de maand gebruik kunnen maken van de app. Voor nieuwe gebruikers is deze al niet meer beschikbaar. De provider zegt de beslissing te hebben genomen omdat er te veel alternatieven voor de dienst zijn, zoals WhatsApp en Facebook Messenger. WhatsApp introduceerde in 2015 een belfunctie.

Het bedrijf zegt geen meerwaarde meer aan zijn klanten te kunnen bieden met de dienst. Gebruikers met Vikingpunten kunnen deze tot het einde van de maand in de app gebruiken, maar de punten vervallen niet. Daardoor zijn deze nog steeds te gebruiken om een bundel te betalen.

Mobile Vikings introduceerde de Viking Talk-dienst in 2011. Daarmee was het mogelijk om via een internetverbinding naar vaste en mobiele nummers te bellen. Onderling was dat gratis. Door gebrek aan uitgerijpte technologie werd de dienst echter weer uit de lucht gehaald. Vervolgens kwam de provider in 2014 opnieuw met Viking Talk.