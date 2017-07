Virtuele provider Mobile Vikings presenteert nieuwe abonnementen

De Belgische virtuele provider Mobile Vikings heeft nieuwe abonnementen aangekondigd. De oude abonnementen met een vaste hoeveelheid data, sms'jes en belminuten worden geschrapt en maken plaats voor abonnementen zonder vaste formules waarbij de gebruiker de hoeveelheden kan kiezen.

Nu de vaste abonnementen verdwijnen, kunnen gebruikers kiezen uit vier dataopties: 1, 2, 4 of 8GB. Daarbij kan worden gekozen voor 50, 150, 300 of 600 belminuten. Al deze opties zijn met elkaar te combineren; gebruikers kunnen bijvoorbeeld de duurste dataoptie van 8GB combineren met het laagste aantal belminuten. Sms'en is bij alle keuzes onbeperkt. Naar andere gebruikers van Mobile Vikings kan gratis onderling worden gebeld; daarbij geldt wel een fair use policy van 60 minuten. Ongebruikte belminuten worden niet meer omgezet naar extra mobiele data voor de volgende maand.

In september 2016 kondigde de mvno voor het eerst abonnementen aan; tot dat moment had de provider enkel herlaadkaarten ofwel prepaidkaarten in zijn assortiment. De provider zei met de abonnementen te focussen op data en kwam met abonnementen voor 10, 15 en 25 euro per maand met respectievelijk 1, 2 en 4GB data. Gebruikers die al een van deze oudere abonnementen van Mobile Vikings hebben, kunnen deze vaste abonnementen en de bijbehorende tarieve gewoon handhaven. Mobile Vikings is sinds 2009 actief als virtuele provider in België en maakt gebruik van het netwerk van Base.

Data 1GB 2GB 4GB 8GB Prijs €8 €10 €13 €20

De nieuwe opties voor data.

Belminuten 50 minuten 150 minuten 300 minuten 600 minuten Prijs €2 €5 €7 €14

De nieuwe opties voor belminuten.

Prijs €10 €15 €25 Data 1GB 2GB 4GB Sms'jes 1000 2000 4000 Belminuten 100 150 250 Vikingvoordeel 9000 sms + 1800 min. 9000 sms + 1800 min. 9000 sms + 1800 min.

De oude situatie.