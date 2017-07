Microsoft stopt dinsdag met ondersteuning voor Windows Phone 8.1

Microsoft zal waarschijnlijk op dinsdag 11 juli de ondersteuning staken voor Windows Phone 8.1. Op een productpagina voor deze versie van het besturingssysteem voor Windows Phones staat dat de reguliere ondersteuning op 11 juli eindigt.

Microsoft heeft op een productpagina van Windows Phone 8.1 aangegeven dat het bedrijf tot 36 maanden na de introductie updates blijft uitbrengen voor deze versie. Windows Phone 8.1 kwam uit op 24 juni 2014. Mogelijk worden er nog wel enkele kleine beveiligingsupdates uitgebracht. Microsoft probeert gebruikers die nog steeds gebruikmaken van Windows Phone 8.1, te bewegen om over te stappen op Windows 10 Mobile via de Upgrade Advisor-app.

Onlangs bleek dat Windows Phone 8.1 nog op bijna 74 procent van de toestellen staat. Windows 10 Mobile, de opvolger van Windows Phone 8.1, staat op 20 procent van de Windows Phones. Volgens AdDuplex groeit het aandeel van Windows 10 Mobile, maar waarschijnlijk komt dat doordat mensen met Windows Phone 8.1 upgraden of overstappen op Adroid of iOS; het aantal verkopen van toestellen met Windows 10 Mobile is waarschijnlijk niet gestegen.

Eerder hebben allerlei bedrijven met apps voor Windows Phone aangegeven te stoppen met de ondersteuning. Zo kondigde Facebook in maart aan te stoppen met de ondersteuning voor Windows Phone 8.1; Windows 10 Mobile wordt nog wel ondersteund. Enkele Nederlandse banken zoals ABN Amro en SNS Bank hebben in de afgelopen maanden laten weten in het geheel te stoppen met de eigen Windows Phone-apps. ING heeft nog wel een app voor Windows Phone, maar gebruikers klagen dat de functionaliteit achterloopt op die van Android en iOS. Ook de Rabobank heeft nog een app voor Windows Phone.