Worstelgame WWE 2K18 komt naar de Nintendo Switch

De worstelgame WWE 2k18 komt uit op de Nintendo Switch. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf World Wrestling Entertainment bekendgemaakt. Het is de eerste keer in vijf jaar tijd dat er weer een WWE-game op een console van Nintendo uitkomt.

WWE wijst op een aantal nieuwe features die bij deze titel worden geïntroduceerd voor de spelers. Zo is het bij WWE 2K18 mogelijk om wedstrijden te spelen met maximaal acht supersterren, zijn er nieuwe technieken te gebruiken, wordt er een vergroot backstagegebied gebruikt en is het verhaalsysteem flexibeler zodat minder vaststaat hoe de verhaallijnen zullen eindigen.

Daarnaast kunnen spelers ook hun eigen wedstrijden creëren en hun eigen worstelaar en arena samenstellen. Een andere vernieuwing is de introductie van een nieuwe engine, waardoor lichteffecten overtuigender en de huidweergave realistischer zouden moeten worden weergegeven. Wat betreft multiplayer is er de Road to Glory-modus, waarbij met een zelfgemaakte superster tegen andere spelers kan worden gestreden.

De laatste WWE-worstelgame die uitkwam op een platform van Nintendo was WWE All-stars uit 2011, welke beschikbaar was voor de Wii en de 3DS. Deze titel was een spinoff van de reguliere WWE-games; de supersterren werden sterk als cartoons neergezet en konden overdreven handelingen en technieken uitvoeren. De laatste reguliere worstelgame was WWE Smackdown vs Raw 2008, die in 2007 uitkwam voor de Wii en de 3DS.

WWE 2K18 staat gepland voor een wereldwijde release op 17 oktober. De game komt dan niet alleen uit voor de Nintendo Switch, maar ook voor de PlayStation 4 en de Xbox One.