Controllermaker klaagt Nintendo aan voor patentschending met Switch-controllers

De Amerikaanse accessoiremaker Gamevice heeft Nintendo aangeklaagd vanwege een vermeende inbreuk op een patent. Gamevice heeft in 2015 afneembare controllers voor smartphones en tablets uitgebracht, en de Joy-Con-controllers van de Switch zouden daar te veel op lijken.

Gamevice eist dat er een schadevergoeding wordt toegekend en dat er een verbod komt op het maken, gebruiken en verkopen van de Nintendo Switch. In de aanklacht wordt geen melding gemaakt van de hoogte van de gevraagde schadevergoeding; een jury moet deze uiteindelijk bepalen en oordelen over het gevraagde verkoopverbod.

Het verwijt spitst zich toe op de gelijkenis tussen de Joy-Con-controller van de Nintendo Switch en de in 2008 uitgebrachte Wikipad, een Android-tablethouder met controllers aan de zijkant. Daarnaast gaat het om de gelijkenis tussen de Switch-controllers en de in 2015 uitgebrachte Gamevice-controller, die kan worden gebruikt bij smartphones en tablets van Samsung en Apple.

De Gamevice bestaat uit twee controllers die via een usb-c-verbinding kunnen worden aangesloten aan de zijkanten van een horizontaal liggende Samsung S8 of S7, of een Apple iPhone 6 of 7. Ook kan de Gamevice worden aangesloten op verschillende iPads. Nintendo noch Gamevice heeft vooralsnog gereageerd op een verzoek van Engadget om commentaar.

De Gamevice (links) en de Wikipad