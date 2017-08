Beveiligingsgat oudere versies Switch-firmware maakt verhoogde rechten mogelijk

Bij alle firmwareversies behalve de nieuwste van de Nintendo Switch is een exploit ontdekt die verhoogde rechten kan verlenen aan de gebruiker. Dit is een voorwaarde voor toekomstige exploits die homebrew, emulatie en backups draaien mogelijk kunnen maken.

Volgens homebrew-website Switchbrew.org is het in versie 3.0.0 en eerder mogelijk om als gebruiker volledige systeempriveleges te verkrijgen door 'een nieuwe sm:-portsessie aan te maken maar initialization te omzeilen'. Het verkrijgen van systeempriveleges behelst de mogelijkheid om eigen software op de Switch te installeren, die functies zou introduceren die Nintendo zelf niet wenselijk acht. Een hacker omschrijft het als 'het beste wat je kan hebben, afgezien van een full kernel pwn'.

In discussies rond de kwetsbaarheid in de Switch wordt benadrukt dat hoewel er een beveiligingsgat is gevonden dat verhoogde rechten mogelijk maakt, er nog geen daadwerkelijke exploits geschreven zijn die hier gebruik van maken. Dit omdat de Switch nog een relatief jonge console is en het os nog goed en wel in kaart moet worden gebracht door de hackergemeenschap.

Downgraden naar versie 3.0.0 of lager is geen optie. De Switch heeft een aantal zekeringen aan boord die stuk voor stuk doorgebrand worden bij firmware-updates. Bij iedere firmwareversie controleert de console of de juiste hoeveelheid zekeringen is doorgebrand. Wanneer de versie en de hoeveelheid resterende zekeringen niet overeenstemmen, zal de console eerst moeten updaten. Wellicht is er hier ook kans op een volledig defecte console, ofwel een brick.

Switch-eigenaren die willen wachten tot deze kwetsbaarheid daadwerkelijk leidt tot mogelijkheden als homebrew, emulatie en backups draaien, zullen hun console niet moeten updaten. Dit behelst echter wel dat toekomstige functionaliteiten en games niet toegankelijk zullen zijn, daar die hoogstwaarschijnlijk de nieuwste firmwareversie als voorwaarde hebben. Sterker nog, indien op het internet aangesloten, weigert de Switch nu al dienst tenzij de 3.0.1-update geïnstalleerd wordt. Zij die dus zowel de toekomstige mogelijkheden van de kwetsbaarheid als de reguliere mogelijkheden van de console willen benutten, zullen een tweede Switch moeten aanschaffen.

Gebruikers van het hierboven gelinkte discussietopic op NeoGAF maken melding dat ze momenteel in de winkels nog Switch-consoles vinden met oudere firmwareversies. De nieuwste firmwareversie voor de Switch, versie 3.0.1, kwam eind juli uit. Schijnbaar is de kwetsbaarheid door hackers die er van af wisten verzwegen totdat Nintendo een update kon uitbrengen. Waarschijnlijk zijn ze hiervoor beloond.