Britse providers moeten toegang tot Nintendo Switch-piraterijsites blokkeren

De vijf grootste Britse providers moeten de toegang tot vier websites die piraterij op de Nintendo Switch promoten blokkeren. Dat meldt het gerechtshof van het Verenigd Koninkrijk. De websites helpen bij het verspreiden van illegale Switch-games en -hardware.

De vijf providers zijn EE, Sky, BT, Talktalk en Virgin Media. Zij moeten toegang tot vier websites die helpen bij het verspreiden van illegale Switch-games en gemodificeerde hardware gaan blokkeren of verhinderen. De websites verspreiden daarnaast informatie over het aanpassen van de Nintendo Switch met piraterij als doeleinde.

Twee van deze websites zijn van partijen die hardware produceren die de beveiligingsfuncties van de Switch kunnen omzeilen. De overige twee websites zijn verkoopkanalen van de illegale apparaten. Het gerechtshof stelt dat dergelijke blokkades effectief zijn bij het verminderen van piraterij, zelfs al zijn ze makkelijk te omzeilen.

Stargate, één van de geblokkeerde websites

Het gerechtshof wijst erop dat er auteursrecht rust op onderdelen va de Switch zoals het besturingssysteem en de gamesoftware. Ook de soundtrack, beelden en tekst uit games zijn beschermd onder copyright. Een woordvoerder van Nintendo laat weten aan Eurogamer dat ze erg blij zijn met de uitspraak. "Deze beslissing zal helpen in het beschermen van de Britse game-industrie en de ruim 1800 ontwikkelaars die games maken voor de Nintendo Switch."

Derde partijen vonden vorig jaar een manier om aangepaste firmware op de Switch te zetten, wat het spelen van illegale games mogelijk maakt. Dit is vooralsnog alleen mogelijk op vroege versies van de Switch die een hardwarefout bevatten die de consoles hackbaar maken. Nintendo dichtte dit lek in 2018, maar er zijn nog steeds veel consoles met deze fout in omloop. Deze consoles zijn permanent te hacken. Bovendien wordt er nog steeds gewerkt aan aangepaste firmware voor de huidige Switch-consoles.

Nintendo heeft de nodige stappen gezet om piraterij tegen te gaan. Zo beveiligt het bedrijf zijn games met een unieke 'sleutel'. Met een digitaal verificatiekenmerk wordt gecontroleerd of een console de rechten voor een game bezit. Mocht een game gekopieerd worden, dan komt dit verificatiekenmerk op een zwarte lijst te staan. Nintendo kan zo zien of een gebruiker een illegale kopie van een game speelt en zo nodig de console van de gebruiker verbannen. Spelcomputers die een ban hebben ontvangen kunnen geen gebruik meer maken van de online services van Nintendo.