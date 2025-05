Facepunch Studios verwijdert alle Nintendo-content uit Garry's Mod en Workshop

Ontwikkelaar Facepunch Studios is bezig om alle aan Nintendo gerelateerde content voor Garry's Mod op de Steam Workshop-pagina te verwijderen. Nintendo zou een takedownverzoek bij de ontwikkelaar hebben ingediend.

In een blogpost op Steam licht de ontwikkelaar toe: "Eerlijk gezegd is dit redelijk. Het gaat om Nintendo-content en wat het bedrijf door anderen laat gebruiken is aan hem. Het bedrijf wil niet dat jullie met die content in Garry's Mod aan de slag gaan, die beslissing is aan Nintendo en wij moeten dat respecteren." Facepunch Studios vraagt contentmakers om zelf aan Nintendo gerelateerde mods voor Garry's Mod te verwijderen omdat het naar eigen zeggen om twintig jaar aan mods gaat.