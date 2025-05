Nintendo zegt uiterlijk maart 2025 Switch-opvolger aan te kondigen

Shuntaro Furukawa, de ceo van Nintendo, heeft laten weten dat de opvolger van de Switch ‘dit boekjaar’ nog bekend wordt gemaakt. Dat wil zeggen dat de console ten laatste in maart 2025 wordt aangekondigd.

Furukawa maakte het nieuws bekend op X. De presentatie van de console zal later dit boekjaar gebeuren. Het is de eerste keer dat Nintendo bevestigt dat het aan een opvolger van de Switch werkt. Het boekjaar van Nintendo loopt van 1 april 2024 tot 31 maart 2025. De Nintendo-ceo liet weten dat het bedrijf in juni een Direct-evenement houdt. Tijdens dit evenement wordt de opvolger van de Switch nog niet gepresenteerd, aldus Furukawa. Volgens eerdere geruchten verschijnt de console begin 2025 op de markt.

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…