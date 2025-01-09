Renders Nintendo Switch 2 tonen groter scherm en grotere controllers

Er wordt steeds meer bekend over de aankomende Nintendo Switch 2. Hoewel Nintendo niet aanwezig is op de techbeurs CES, zijn accessoiremakers dat wel. Uit hun producten en uit online verschenen renders blijkt dat de console een groter scherm en grotere controllers krijgt.

Het meest gedetailleerde beeld tot nu toe komt van 91mobiles en OnLeaks, die renders van de aankomende Nintendo Switch 2 delen. Daaruit blijkt dat de console een 8,4"-scherm krijgt, wat veel groter is dan de voorgangers. De Switch OLED heeft een 7"-scherm en de reguliere Switch een 6,2"-display. De console wordt in zijn geheel dan ook een flink stuk groter. Volgens OnLeaks zijn de afmetingen met Joy-Cons bevestigd op 116,4x40,8x31,4mm, tegenover de 102x35,9x28,4mm van de vorige Switch.

De console krijgt bovenop aan de rechterkant een aan-uitknop en volumeknoppen, en aan de linkerkant het slot voor de gamecards. Daarmee lijkt het erop dat de Switch 2 backwards compatible wordt met de huidige Switch-spellen. Verder blijft de Switch zijn 3,5mm-koptelefoonaansluiting behouden. Nieuw is de tweede USB-C-poort, die bovenop het apparaat zit.

De Joy-Cons voor de Switch 2 lijken groter te zijn dan hun voorgangers. Ook heeft de rechter Joy-Con een nieuwe knop, die vlak boven de thuisknop zit. Die knop is ook zichtbaar op een dummy die accessoiremaker Genki heeft meegenomen naar de CES. Het Franse Numerama en het Duitse Netzwelt spraken met Genki, dat geen contract heeft met Nintendo en daardoor zijn producten al kan laten zien. Volgens dat bedrijf zijn de Joy-Con 2-controllers magnetisch en groter dan hun voorgangers. De magnetische aansluiting zorgt ervoor dat de controllers verwijderd kunnen worden door op een knop te drukken en ze opzij te trekken, in plaats van omhoog te moeten bewegen.

Renders van de Nintendo Switch 2. Bron: OnLeaks en 91mobilesRenders van de Nintendo Switch 2. Bron: OnLeaks en 91mobilesRenders van de Nintendo Switch 2. Bron: OnLeaks en 91mobilesRenders van de Nintendo Switch 2. Bron: OnLeaks en 91mobiles

De laatste tijd zijn er meer geruchten en leaks rondom de Nintendo Switch 2. Zo verschenen eerder deze week al foto's van de nieuwe Joy-Cons, waar de achterkant en zijkant op te zien zijn. Begin januari verschenen daarnaast foto's van wat het moederbord van de Switch 2 zou zijn. Daaruit moet blijken dat de console een chipset van Nvidia meekrijgt en 12GB aan Lpddr5x-geheugen.

Nintendo liet in 2024 weten dat de Switch 2 op zijn laatst in maart 2025 wordt aangekondigd, maar er is niet bekendgemaakt op welke datum dat precies is. Genki zegt dat het inmiddels acht accessoires ontwikkeld heeft, die tegelijkertijd met de console op de markt moeten verschijnen, wat volgens Genki in april is.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 14:31
59 • submitter: MrMii6

09-01-2025 • 14:31

59

Submitter: MrMii6

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Nintendo Switch 2

vanaf € 444,-

4 van 5 sterren

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Reacties (59)

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Miglow 9 januari 2025 14:35
Nog breder? Ik heb afgelopen maand een Switch gekocht maar speel alleen nog maar op de tv omdat hij net ff te breed is om prettig vast te houden met spelen.
Metrik @Miglow9 januari 2025 14:40
Grappig dat je dat zegt, ik speel met name op de Steam Deck en daarbij vergeleken voelt de Switch echt als een stuk speelgoed. Van mij zou het nog wat groter mogen zijn dan de 7" van de Deck, dus ik juich dit juist toe.
LongTimeAgo @Metrik9 januari 2025 14:45
Ik heb hetzelfde gevoel inderdaad.
De Steamdeck (die ergonomisch heerlijk aan voelt) laat de Switch voelen alsof het weer een gameboy (advance) is.
luppien @LongTimeAgo9 januari 2025 14:48
Echt? Ik heb een Steam Deck en een Switch, maar als ik op de bank hang met de Steam Deck kan ik na een tijdje mijn handen niet meer voelen :O.
LongTimeAgo @luppien9 januari 2025 15:01
Minder knijpen! :D
Maar ik begrijp je.
Wellicht hebben mijn 'klimhanden' iets minder last van lange runs met dat ding ;)
Glippy @luppien9 januari 2025 15:05
Je zou eens een Steam Deck Belly Stand kunnen proberen/printen
Cid Highwind @luppien9 januari 2025 15:54
Dat heb ik ook, iets wat vooral aan het hangen ligt, niet aan de Deck. Met de Switch heb ik dat in feite ook, maar misschien iets later.

De Switch vind ik persoonlijk gewoon niet comfortabel genoeg om überhaupt zo te willen spelen tenzij ik op reis ben. Die gaat dus gewoon in het Dock, zodat ik met de Pro Controller kan gamen. Bij de Deck is het vaak andersom vanwege de trackpads en omdat de knoppen en sticks beduidend fijner zijn dan die van de JoyCons.
Retrospect @LongTimeAgo9 januari 2025 14:49
De origine Switch voelt idd erg aan als een stuk speelgoed. Maar over de Lite versie niets dan goeds. Die zit ook ergonomisch veel beter in elkaar.
Isheara @LongTimeAgo9 januari 2025 19:25
Ik gebruik deze https://gamesir.com/products/gamesir-g8-plus-thanos-edition al een tijdje. (Via Ali is deze goedkoper te bestellen).
Kan zowel met een telefoon, switch maar zelfs ook met een iPad mini gebruikt worden en ligt prima in de hand.
De switch blijft prima zitten en de knoppen zijn aanpasbaar (a en b knop om te keren).
Voor Xbox Cloud gaming werkt het ook prima. Ook zonder ingeklemd scherm is deze goed te gebruiken als controller voor als je wel met de switch op je tv speelt.

[Reactie gewijzigd door Isheara op 9 januari 2025 19:26]

Decile @Metrik9 januari 2025 14:49
Komt denk ik vooral doordat de Deck een stuk ergonomischer is om vast te houden. Mijn boerenklauwen kunnen uitstekend overweg met het apparaat, in tegenstelling tot de Switch. Het lijkt erop dat de Switch 2 dit voortzet: het bekende 'snijplank-met-triggers'-design. :)
Beakzz @Metrik9 januari 2025 15:07
Ik heb ook de Switch en de Steam Deck en voor de Switch gebruik ik standaard de Satisfye grip Voor het comfort en dan is die mede dankzij het gewicht veel relaxter bij een langere speelsessie. Uiteindelijk gebruik ik ze allebei zeldzaam gezien ik ze te groot vind om mee te nemen op reis en thuis teveel andere (in mijn ogen betere) opties heb. Als ik op reis ga neem ik een Vita of de Powkiddy Rgb30 mee.
twowheeler @Metrik10 januari 2025 13:12
De Deck is groter maar ergonomisch echt veel beter dan de switch
iAR @Miglow9 januari 2025 14:42
Als ik op mijn Switch speel, is het ook op de TV maar vooral omdat ik het scherm echt veel te klein vind.
Het zou Nintendo sieren als ze er een kabel bij leveren die je zo in de dmi-poort kun stoppen; die dock is echt onhandig om te verplaatsen...
Beakzz @iAR9 januari 2025 15:16
Ja zodra het kon heb ik dat dock uit elkaar gesloopt en een veel kleiner dock geprint :

YouTube: Making a 3D Printed Mini Switch Dock

Maar je hebt ook "docks" zonder dat de Switch er in hoeft te staan en die zijn nog kleiner.
Xthemes.us @iAR9 januari 2025 15:27
Ook naar dat iig bij de originele dock het ook het scherm kan bekrassen. Dock voelt om enorm goedkoop aan met dun plastic en dat deurtje aan de achterkant dat nauwelijks dicht blijft.

Vind zelf dat de resolutie van de switch te laag is voor een groot scherm, wellicht dat upscaling bij de switch 2 daar wonderen kan verrichten.

Voor de switch 1 kan je trouwens prima alternatieven vinden voor de dock die wellicht beter voor je zijn (op bv AliExpress).
Osiummaster @Miglow9 januari 2025 14:43
De Switch heeft nooit echt comfortabel in een broekzak gepast. Dat ze vol inzetten op het tablet formaat lijkt mij alleen maar positief.

Omdat de vorige Switch een lage resolutie had was een klein scherm toen geen slechte keuze, dat maakte de lagere resolutie minder merkbaar.
tweakuwe @Osiummaster9 januari 2025 15:52
Mwah, op de switch zelf gamen is best scherp vergeleken met de meeste gaming setups.

Als je met een console in 4k gamed op een 48 inch tv, dan heb je 92 pixels per inch (ppi). Game je in 4k op een 27 inch monitor dan heb je 163 ppi. De originele Nintendo Switch heeft 237 ppi en de Switch lite 267 ppi. Zou je de Switch resolutie op een 10 inch scherm zetten dan heb je met 147 ppi nog steeds een vrij scherp beeld dat mee komt met desktop gaming setups, dat had prima gekund.

Nou is de kans groot dat de Switch 2 een 1080p scherm krijgt, met de 8,2 inch uit de geruchten krijg je een scherpte die nagenoeg gelijk is aan de huidige Switch lite.

Ik denk dat het kleinere formaat vooral veel met het gewicht te maken heeft. De Switch is ontworpen om meerdere uren in handheld mode comfortabel te kunnen spelen, ook kinderen moeten dit kunnen. Dat er nu een groter scherm komt is denk ik vooral mogelijk doordat andere onderdelen, zoals de accu en behuizing, tegenwoordig met een lager gewicht af kunnen.
Wouter1979 @Miglow9 januari 2025 17:28
Geen OLED = stap terug. Wat maakt dat iets groter scherm uit als je terug gaat naar oude technologie.
xoniq @Wouter19799 januari 2025 18:07
Sommige mensen hebben geen moeite met LCD. Zo heb ik een LCD Steam Deck. Mede omdat deze goedkoper is, en OLED me echt niks uit maakt voor een handheld. Zo’n klein scherm speel ik enkel casual op, en niet voor pracht en praal.
Eren @Miglow9 januari 2025 15:19
Als je met joycons speelt snap ik het nog wel. Niet te doen met die dingen.
Xthemes.us @Miglow9 januari 2025 15:22
Denk niet dat het de breedte is zoals anderen all aangeven. Sterker nog, het zou me weinig verbazen dat iets breder ergonomisch better is, hoeven je armen niet zoveel naar binnen te buigen.
Martijn0070 9 januari 2025 14:39
Blijft opvallend dat Nintendo helemaal stil is. Zelfs de controller zijn op CES zichtbaar geweest, dan wordt het toch wel tijd om het officieel aan te kondigen.
Cid Highwind @Martijn00709 januari 2025 15:59
Ik denk dat men de hype train graag langzaam op stoom laat komen, om in de tussentijd vooral volume te kunnen produceren. Dit apparaat zal als zoete broodjes over de toonbank gaan, dan wil je je klanten niet teleurstellen en naar scalpers drijven.

En wie weet welke problemen Nintendo met de logistiek heeft in de achtergrond die er voor zorgt dat er nog geen concrete datum genoemd kan worden? Een aankondiging zonder datum is immers ook niks waard. Evenals een datum die om (ons) onbekende redenen meermaals verschoven moet worden.
SaraNostra @Cid Highwind9 januari 2025 16:30
Scalpers? Wat heeft dat te maken met het feit dat ze stil zijn? De console lijkt al uitgelekt te zijn, zonder inbreng van Nintendo [mits achter de schermen dit OK wordt gevonden].
Cid Highwind @SaraNostra9 januari 2025 16:37
Wat voor nut heeft het een apparaat aan te kondigen zonder concrete releasedatum of pre-order mogelijkheid?

Al die speculatie, inclusief berichten als deze, dragen enkel bij aan de hype waar Nintendo zelf helemaal niks voor hoeft te doen. Al die gratis publiciteit valt compleet dood zodra ze een officiële productpresentatie doen.

Wil je dan van de hype gebruik maken, moet je het product ook tijdig lanceren, maar om dat de doen heb je genoeg voorraad nodig. Ik kan niet in de keuken kijken, maar de geruchten gaan dat ze net zijn begonnen met de productie. Lanceer je het apparaat zonder genoeg voorraad te hebben, werk je scalpers in de hand.
JackAvery
@Cid Highwind9 januari 2025 17:12
Nintendo is hoogstwaarschijnlijk sinds ~oktober aan massaproductie bezig. Dit weten we door publieke exportdata en door financiële rapporten van verschillende productiepartners.

Ze mogen dan wel extra voorraad willen aanleggen, maar ieder bedrijf zal hier toch op economische grenzen botsen. Productie maandenlang opgeslagen houden in een depot zonder dat er iets verkocht wordt kost veel geld. De vraag van dit soort producten is tegenwoordig altijd hoger dan het initiële aanbod, zelfs indien een bedrijf zoals Nintendo enkele maanden extra productie kan opsparen. Maar het gaat de scalpers hoogstens wat vertragen of een kortere opportuniteit geven vermoed ik...
Cid Highwind @JackAvery9 januari 2025 17:40
Sinds oktober zowaar, ik had november/december in m'n hoofd. Dat is inderdaad wel een tijd.

Ik ben benieuwd hoe Nintendo het dan wil doen: Aankondigen en meteen een week later in het schap leggen misschien? Want je hebt weldegelijk een punt wat betreft de kosten voor het houden van voorraad.

Een andere mogelijke reden zou natuurlijk ook nog kunnen zijn het ontbreken van een pakkende launch lineup. Ook daar is het akelig stil.
JackAvery
@Cid Highwind9 januari 2025 17:53
Een lancering tussen maart en juni zou om die reden niet zo vergezocht klinken. Op zich lijkt "Switch 2" grotendeels een iteratieve console te zijn waardoor Nintendo misschien denkt met een korte marketingcyclus meer dan genoeg te kunnen uitleggen voor een 'soft launch'. Het bedrijf heeft dan nog 4-6 maanden tot de feestdagen tijdens dewelke men extra games kan lanceren en marketing kan bijschaven. In 2017 kregen we ook een gestage kadans van games waardoor er bijna elke maand wel iets nieuws te spelen was. Mario Odyssey was er toen "pas" in oktober - perfect op tijd voor de feestdagen.

Anders gezegd, misschien volgt men dus gewoon het gameplan van de Switch lancering, maar waarbij het concept van de hybride console ondertussen sterk ingeburgerd is en men dus minder tijd nodig heeft om dat concept te verkopen.

En ja, software is belangrijk, en mogelijk de reden waarom we deze console niet in 2024 gezien hebben.
Saph 9 januari 2025 14:36
Als ik naar de plaatjes kijken zitten de aan/uit en volumeknoppen links en niet rechts.

Als de renders kloppen lijkt de Switch een flink groter scherm te krijgen wat toch wel fijner gamen is.
Brummetje @Saph9 januari 2025 15:04
Ze zitten bij de Switch 1 ook links?
hcQd @Saph9 januari 2025 14:56
Als ik naar de plaatjes kijken zitten de aan/uit en volumeknoppen links en niet rechts.
Niet als je vanaf de achterkant kijkt, wat de auteur blijkbaar gedaan heeft.
Saph @hcQd10 januari 2025 09:22
Als jij een apparaat beschrijft doe je dat vanaf de achterkant?
piertje1984 9 januari 2025 14:41
Meer dan prima vooruitzicht. Ik hoop alleen dat deze wel krachtig genoeg is om games als Pokemon fatsoenlijk te spelen.. vooral de background was met de laatste game echt een draak.. vreselijke animaties.
IlIlIllII @piertje19849 januari 2025 15:25
De originele Switch ís al krachtig genoeg in het geval van Pokémon... het probleem ligt bij developer Game Freak en hun ondermaatste tech / development crunch. Dat valt niet op te lossen met betere hardware, want dan verhogen ze van nature hun ambities en begint het verhaaltje weer opnieuw. Dat geldt voor veel studio's die een geschiedenis hebben met slechte performance of grafisch ondermaatse spellen. Het probleem zit niet in de hardware (ports even uitgesloten), maar in de werkwijze van de developer. En zolang dat laatste niet veranderd is 't echt trekken aan een dood paard.
HerrPino 9 januari 2025 14:45
Ach ja, die Switch 2… die wordt hoe dan ook snel gekocht, maar net als bij de eerste Switch zal dat scherm hier nauwelijks gebruikt worden. Sterker nog, ik heb geen flauw idee waar de Joy-Cons van de twee Switches die we al in huis hebben überhaupt liggen. Waarschijnlijk ergens weggestopt in een bak. Vanaf dag één gebruiken we alleen de Pro Controllers. Eigenlijk vind ik het zonde van de grondstoffen dat er überhaupt een scherm op zit. Doe mij maar een 'NoSwitch' in het formaat van een Apple TV, zonder al die handheld poespas.
joranderaaff @HerrPino9 januari 2025 15:19
Ik gebruik mijn Switch echt regelmatig als draagbare console, zeker op vakantie. En nu mijn oudste kind interesse krijgt in games geef ik hem wel eens de Switch zodat we zelf nog gewoon de TV aan kunnen zetten.
Jacco011 9 januari 2025 14:43
De "backwards compatible" was al een tijdje terug bevestigt. Switch2 games gaan echter niet werken op een Switch1, omdat er meer connectors zouden zitten.

De Joy-Cons zouden eveneens uitgerust worden met magnetic Hall effect joysticks. NextHandheld claims the controllers will have magnetic Hall effect joysticks
Pasteis @Jacco0119 januari 2025 15:41
De "backwards compatible" was al een tijdje terug bevestigt. Switch2 games gaan echter niet werken op een Switch1, omdat er meer connectors zouden zitten.

De Joy-Cons zouden eveneens uitgerust worden met magnetic Hall effect joysticks. NextHandheld claims the controllers will have magnetic Hall effect joysticks
Ik hoop dat de backward compatibliteit ook volwaardig aanvoelt en je niet het gevoel gaat krijgen dat je een emulator zit te gebruiken.
Cid Highwind @Pasteis9 januari 2025 16:04
Nintendo gebruikt een chip die compatibel is met z'n voorganger. Het lijkt me dan ook te verwachten dat er geen emulatie nodig is, maar dat de games gewoon native ondersteund worden, net zoals bij een PC hardware upgrade.

De vraag is vooral in hoeverre de verbeterde rekenkracht gebruikt kan worden om framerate problemen op te lossen en dynamic resolution games op hun max te laten draaien. Of om algemene verbeteringen door te voeren (post process AA / AF, auto-HDR, upscaling?)

[Reactie gewijzigd door Cid Highwind op 9 januari 2025 16:44]

slamhk 9 januari 2025 14:39
Ah onleaks is wel betrouwbaar, aangezien ze vrijwel van alle smartphones al een render hebben vooraf.
Ik had niet verwacht dat Nintendo zo'n grote scherm zou gebruiken en de console wel redelijk compact zou houden.
Daarnaast, niet echt een nieuwe look. Het lijkt op een Switch, maar dan groter, wat wel beetje saai is. Je gebruikt het toch voor de games :P
Linksquest Moderator Spielerij
9 januari 2025 14:39
Van mij mocht Nintendo een TV only mode maken, want ik gebruik mijn Switch voor 99,9% van de tijd alleen maar op de TV. Heb ook een SteamDeck en zelfs die gebruik ik alleen maar op de TV met een Dock.

Hoop wel als hij wat groter is, dat ook de knoppen wat groter zijn, want die knopjes op de Joy-Con vind ik toch net wat te klein.
jeffhuys @Linksquest9 januari 2025 16:01
Optechte vraag: waarom dan een deck en niet een (mini) pc in big picture mode?
Linksquest Moderator Spielerij
@jeffhuys9 januari 2025 16:19
De aanbieding van de SteamDeck was best sterk toen ik hem kocht, en die keer dat ik een weekend weg ga, dan kan hij in handheld mode gebruikt worden. Maar ik heb inderdaad eerst naar een mini PC lopen kijken.
jeffhuys @Linksquest9 januari 2025 17:01
Ah ja snap je helemaal! Ik zit nog steeds te twijfelen… at this point misschien beter om te wachten tot de volgende versie (als die komt… maar ik verwacht van wel).

Vooralsnog werkt geforce now onverwachts belachelijk goed (10ms latency op wifi…!) dus kan op de bank op mn macbookie gamen. Maar native is altijd lekkerder.
Mizojojo 9 januari 2025 14:45
Het is jammer dat veel van de nieuwe Switch al is gelekt zonder dat dit officieel door Nintendo is aangekondigd. Kan mij ook niet voorstellen dat Nintendo dit zo heeft gepland. Ik ben benieuwd wat er is misgaan bij Nintendo waardoor al deze informatie daarbuiten komt anders dan van Nintendo zelf.

[Reactie gewijzigd door Mizojojo op 9 januari 2025 14:45]

StefandeGroot 9 januari 2025 14:45
De geruchten zeggen ook dat je joy cons ook als muis in te zetten zou zijn door optische muis sensoren in de zijkant van de joy-cons. Op de renders bij dit artikel kan je dat ook zien.

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