Renders Nintendo Switch 2 tonen groter scherm en grotere controllers

Er wordt steeds meer bekend over de aankomende Nintendo Switch 2. Hoewel Nintendo niet aanwezig is op de techbeurs CES, zijn accessoiremakers dat wel. Uit hun producten en uit online verschenen renders blijkt dat de console een groter scherm en grotere controllers krijgt.

Het meest gedetailleerde beeld tot nu toe komt van 91mobiles en OnLeaks, die renders van de aankomende Nintendo Switch 2 delen. Daaruit blijkt dat de console een 8,4"-scherm krijgt, wat veel groter is dan de voorgangers. De Switch OLED heeft een 7"-scherm en de reguliere Switch een 6,2"-display. De console wordt in zijn geheel dan ook een flink stuk groter. Volgens OnLeaks zijn de afmetingen met Joy-Cons bevestigd op 116,4x40,8x31,4mm, tegenover de 102x35,9x28,4mm van de vorige Switch.

De console krijgt bovenop aan de rechterkant een aan-uitknop en volumeknoppen, en aan de linkerkant het slot voor de gamecards. Daarmee lijkt het erop dat de Switch 2 backwards compatible wordt met de huidige Switch-spellen. Verder blijft de Switch zijn 3,5mm-koptelefoonaansluiting behouden. Nieuw is de tweede USB-C-poort, die bovenop het apparaat zit.

De Joy-Cons voor de Switch 2 lijken groter te zijn dan hun voorgangers. Ook heeft de rechter Joy-Con een nieuwe knop, die vlak boven de thuisknop zit. Die knop is ook zichtbaar op een dummy die accessoiremaker Genki heeft meegenomen naar de CES. Het Franse Numerama en het Duitse Netzwelt spraken met Genki, dat geen contract heeft met Nintendo en daardoor zijn producten al kan laten zien. Volgens dat bedrijf zijn de Joy-Con 2-controllers magnetisch en groter dan hun voorgangers. De magnetische aansluiting zorgt ervoor dat de controllers verwijderd kunnen worden door op een knop te drukken en ze opzij te trekken, in plaats van omhoog te moeten bewegen.

De laatste tijd zijn er meer geruchten en leaks rondom de Nintendo Switch 2. Zo verschenen eerder deze week al foto's van de nieuwe Joy-Cons, waar de achterkant en zijkant op te zien zijn. Begin januari verschenen daarnaast foto's van wat het moederbord van de Switch 2 zou zijn. Daaruit moet blijken dat de console een chipset van Nvidia meekrijgt en 12GB aan Lpddr5x-geheugen.

Nintendo liet in 2024 weten dat de Switch 2 op zijn laatst in maart 2025 wordt aangekondigd, maar er is niet bekendgemaakt op welke datum dat precies is. Genki zegt dat het inmiddels acht accessoires ontwikkeld heeft, die tegelijkertijd met de console op de markt moeten verschijnen, wat volgens Genki in april is.