Xiaomi brengt POCO X7-telefoons uit voor 249 en 369 euro

Xiaomi heeft de POCO X7 en POCO X7 Pro uitgebracht. De X7 Pro heeft als eerste POCO-telefoons een 6000mAh-accu die met 90W op te laden is. De telefoon beschikt bovendien over een MediaTek-soc met alleen maar grote kernen.

De X7 Pro draait op een MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Die is niet de snelste soc van de processorontwerper, maar zit een stap daaronder. Hij beschikt nu ook over een ontwerp met alleen maar grote kernen en niet langer kleinere kernen voor lichtere taken. Die acht Cortex A725-kernen hebben wel verschillende kloksnelheden: eentje kan tot 3,25GHz, drie komen tot 3Ghz en de overige vier tot 2,1GHz. De gpu is een Mali-G720. Xiaomi heeft daar 8 of 12GB aan Lpddr5x-geheugen bij gedaan en 256GB of 512GB aan UFS 4.0-opslag.

De X7 Pro heeft bovendien een 6000mAh-accu aan boord. De fabrikant zegt niet of het gaat om een silicium-koolstofaccu. Die technologie maakt door de hogere energiedichtheid een hogere capaciteit mogelijk. Een andere wijziging ten opzichte van de voorganger X6 Pro is dat de macrocamera er niet meer op zit. Er komt niets voor in de plaats.

De X7 heeft al die nieuwigheden niet. Zo heeft hij een accu met een lagere capaciteit van 5110mAh, Lpddr4x in plaats van Lpddr5x en UFS 2.2 in plaats van UFS 4.0. De X7 heeft net als de Pro wel een scherm met iets hogere resolutie van 2712x1220 pixels. De X7 gaat van een Snapdragon-soc naar eentje van MediaTek.

De X7 en X7 Pro komen per direct uit in de Benelux en kosten bij release 249 en 369 euro voor de goedkoopste versies met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslag.