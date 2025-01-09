Xiaomi brengt POCO X7-telefoons uit voor 249 en 369 euro

Xiaomi heeft de POCO X7 en POCO X7 Pro uitgebracht. De X7 Pro heeft als eerste POCO-telefoons een 6000mAh-accu die met 90W op te laden is. De telefoon beschikt bovendien over een MediaTek-soc met alleen maar grote kernen.

De X7 Pro draait op een MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Die is niet de snelste soc van de processorontwerper, maar zit een stap daaronder. Hij beschikt nu ook over een ontwerp met alleen maar grote kernen en niet langer kleinere kernen voor lichtere taken. Die acht Cortex A725-kernen hebben wel verschillende kloksnelheden: eentje kan tot 3,25GHz, drie komen tot 3Ghz en de overige vier tot 2,1GHz. De gpu is een Mali-G720. Xiaomi heeft daar 8 of 12GB aan Lpddr5x-geheugen bij gedaan en 256GB of 512GB aan UFS 4.0-opslag.

De X7 Pro heeft bovendien een 6000mAh-accu aan boord. De fabrikant zegt niet of het gaat om een silicium-koolstofaccu. Die technologie maakt door de hogere energiedichtheid een hogere capaciteit mogelijk. Een andere wijziging ten opzichte van de voorganger X6 Pro is dat de macrocamera er niet meer op zit. Er komt niets voor in de plaats.

De X7 heeft al die nieuwigheden niet. Zo heeft hij een accu met een lagere capaciteit van 5110mAh, Lpddr4x in plaats van Lpddr5x en UFS 2.2 in plaats van UFS 4.0. De X7 heeft net als de Pro wel een scherm met iets hogere resolutie van 2712x1220 pixels. De X7 gaat van een Snapdragon-soc naar eentje van MediaTek.

De X7 en X7 Pro komen per direct uit in de Benelux en kosten bij release 249 en 369 euro voor de goedkoopste versies met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslag.

Poco X7 Poco X7 Poco X7 Poco X7 Poco X7 ProPoco X7 ProPoco X7 ProPoco X7 Pro
Telefoons POCO X6 POCO X6 Pro POCO X7 POCO X7 Pro
Scherm 6.67"-oled, 1080x2400px, 120Hz 6.67"-oled, 1080x2400px, 120Hz 6.67"-oled, 1220x2712px, 120Hz 6.67"-oled, 1220x2712px, 120Hz
Behuizing 161,2x74,3x8,0mm 160,5x74,3x8,3mm 162,33x74,42x8,4mm 160,75x75,24x8,29mm
Soc Snapdragon 7s Gen 2 Dimensity 8300 Ultra Dimensity 7300 Ultra Dimensity 8400 Ultra
Geheugen en opslag 6GB/128GB, 8GB/256GB (UFS 2.2) 8GB/256GB, 12GB/512GB (UFS 4.0) 8GB/256GB, 12GB/512GB (UFS 2.2) 8GB/256GB, 12GB/512GB (UFS 4.0)
Camera's 64MP (hoofdcamera), 8MP (ultrawide), 2MP (macro), 16MP (selfie) 108MP (hoofdcamera), 8MP (ultrawide), 2MP (macro), 16MP (selfie) 50MP (hoofdcamera, Sony IMX882), 8MP (ultrawide), 2MP (macro), 20MP (selfie) 50MP (hoofdcamera, Sony IMX882), 8MP (ultrawide), 20MP (selfie)
Accu 5000mAh, 33W opladen 5160mAh, 67W opladen 5110mAh, 45W opladen 6000mAh, 90W opladen
Prijs en Release 249 euro, januari 2024 349 euro, januari 2024 249 euro, januari 2025 369 euro, januari 2025

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 09-01-2025 14:31 51

09-01-2025 • 14:31

51

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Poco X7 Pro

vanaf € 259,90

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Poco X7

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
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Reacties (51)

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uncle_sjohie 9 januari 2025 14:46
De X6 Pro kreeg 3 OS upgrades, en 4 jaar software/security updates, dus ik verwacht hetzelfde voor deze serie.
Marc van Rijn @uncle_sjohie9 januari 2025 23:18
POCO X7
Security Update EOL Date
2029-01-30
POCO X7 Pro
Security Update EOL Date
2029-01-07
Waarom die 23 dagen verschil geen idee.Maar dit is de confirmed ondersteunings termijn.
Settler11 @Marc van Rijn11 januari 2025 18:11
Is het niet vanwege het feit dat de pro wel met 15 komt en de non-pro dus 14? (Wat ik ook raar vind)
Skyclad @uncle_sjohie9 januari 2025 14:51
Zat al te zoeken, in de verschillende artikels op de NL Xiaomi site was niets te vinden, en ook andere tech/nieuwssites leken geen informatie daarover te hebben.
dgtazzman81 @Skyclad9 januari 2025 19:04
Kwam via gsmarena een review tegen die het ook over 3 OS updates/ 4 jaar security hadden, dus best kans dat dit klopt.
haling 9 januari 2025 15:17
Voorwaarde #1 voor mijn nieuwe telefoon: de bootloader moet unlocked zijn. Heel leuk, die 2-3 of soms 4 jaar ondersteuning op dit soort (Chinese) telefoons, maar ik doe langer met een telefoon dan dat. Plus dat ik dit soort Chinese "blobs" niet vertrouw.

Een open bootloader zorgt voor veel en goede community ROMs.
TomONeill @haling9 januari 2025 15:55
Zeker, mijne ook. Het is mijn telefoon dus wil ermee doen wat ik zelf wil, net als een computer.
Ik heb de Poco F5 en van tevoren opgezocht of de bootloader unlocked kon worden, maar kwam toen wel achter een heel naar ding: Alle Xiaomi telefoons moeten verplicht via hun programma unlocked worden, waar contact wordt gezocht met hun servers (die op dit moment maanden offline zijn, met wel de belofte dat ze terug online zouden moeten komen), waarbij het ergste nog is: er zit een kunstmatige wachttijd op. Dus je registreert je telefoon, probeert 'm te unlocken, dan moet je dagen wachten om het opnieuw te proberen voordat ie het wel doet.

Dat heeft mij besloten niet meer voor een Xiaomi te gaan voor mijn volgende telefoon. Unlocken moet zonder third party (server) kunnen en zonder die wachttijd bullshit. Ik heb m'n telefoon toen maar terug in de doos gedaan en een aantal dagen moeten wachten; ging niet instellen om vervolgens een andere ROM te installeren.
Mooraalkikker @TomONeill9 januari 2025 17:33
Heb zelf eens een domme fout gemaakt door een poging te doen om te downgraden; heel dat ding natuurlijk gebricked door aan anti downgrade mechanisme. Moest hem door middel van een pinnetje indrukken (of kortsluiting volgens mij) tijdens het opstarten op het moederbord drukken om hem in een bepaalde mode krijgen en dan kon je recoveren via hun tool (tenminste dat dacht ik).

Toen kwam ik ook in zo'n proces terecht dat je een speciaal account nodig had om hem te kunnen recoveren. Kwam met geen mogelijkheid door dat proces. Toen maar via een obscure site een code gekocht waardoor ik wel door dat recovery scherm kwam via hun MI tool. Rook wel echt aan een koppelverkoop waar zij nog een zakcentje aan verdiende. Vond het allemaal maar een schimmig zaakje, maar het hele proces was achteraf wel leuk om mee te maken.

[Reactie gewijzigd door Mooraalkikker op 9 januari 2025 17:34]

TomONeill @Mooraalkikker9 januari 2025 18:14
Hahah achteraf gezien wel, maar holy shit wat een proces man.
Moet mij denken aan dat een OTA upgrade van mijn custom ROM niet lekker ging. Natuurlijk geen backup en TWRP vroeg steeds om een code, wat je swipe patroon moet zijn, maar dat werkte niet. Eerder naar huis gegaan van kantoor want was er ziek van. Uiteindelijk opgegeven dat ik de foto's van mijn nieuwe katje dan maar kwijt was. Tot ik nog 1 poging had: een andere versie van TWRP installeren. Dat was de truc. Alles werkte zoals verwacht en zelfs de OS data en alles was gewoon weer hersteld.

Stom hoe zulke dingen soms kunnen gaan, maar als het goed afloopt, dan was het het toch wel weer waard, haha.

Maar terug on topic: Wat een mazzel dat die code die je dan maar online had gekocht nog werkte ook. Wel echt suuuper shady. Ook geen Xiaomi meer voor jou hierna denk ;)
Mooraalkikker @TomONeill9 januari 2025 20:13
Ja daarna was ik er wel van genezen. Overigens dat met dat swipe patroon ook genoeg meegemaakt. Telkens vergeten hoe dat ook alweer moest worden opgelost, maar altijd kwam ik weer tot de ontdekking dat inderdaad een andere twrp installeren de oplossing was. Op ten duur zo 'bedreven' in dat custom rommen geworden, dat ik het juist als een uitdaging zag. Altijd kwam het namelijk wel weer goed

[Reactie gewijzigd door Mooraalkikker op 9 januari 2025 20:14]

Teuntje55 @haling9 januari 2025 16:46
Van al deze smartphones kun je ze zo unlocken (wel via Xiaomi tool), alleen heb je er niets aan want er worden bijna geen roms voor gemaakt vanwege de Mediatek chipset die erin zit (uitgezonderd de Poco X6)
IkWilbert 9 januari 2025 14:39
Hoe zit het met het update beleid voor deze toestellen?
SherlockHolmes @IkWilbert9 januari 2025 14:45
Is niet duidelijk. Reviewers zeggen dat de waarschijnlijkheid is 2 Android versies. Maar verwacht geen maandelijkse security patches op dag 1.
theduke1989 @SherlockHolmes9 januari 2025 14:55
Maar verwacht geen maandelijkse security patches op dag 1.
Klopt, andere merken kan je dat ook niet verwachten ja.
Jerie @theduke19899 januari 2025 15:32
Google wel met hun Pixel, en Fairphone ook (echter wel doorgaans een maand later).
MrSnowflake @Jerie9 januari 2025 16:01
dus niet op dag 1?
Jerie @MrSnowflake9 januari 2025 16:03
In geval van Google wel. Fairphone niet, die liggen ongeveer een maand achter. Google kan natuurlijk eenvoudig op dag 1 het OS leveren voor hun Pixel.
maartenvdezz 9 januari 2025 14:56
Ik vind het altijd mooie apparaten met goede specs voor een goede prijs, maar ik hoef ze niet meer: prima dingen als je de voorgeïnstalleerde troep wilt blijven gebruiken, maar andere software installeren: vergeet het.... Ben namelijk al een tijdje bezig om een bootloader unlock aan te vragen voor mijn Xiaomi. Elke dag om 17:00 (0:00 china tijd) op Apply for Unlock klikken in de Xiaomi Community app. Response: "quotar reached, try again next day". DRAMA.

Heb ondertussen HyperSploit geprobeerd en moet nog 6 dagen wachten tot ik 'm daadwerkelijk kan unlocken. Het zou me niet verbazen als ik daarna alsnog een foutmelding krijg.
Vlizzjeffrey @maartenvdezz9 januari 2025 15:02
Met adb and fastboot kan je alle apps die je niet wilt gebruiken uitschakelen, zo heb ik mijn m6 pro ge-debloat.
maartenvdezz @Vlizzjeffrey9 januari 2025 15:03
Ja, maar switchen naar de "global" versie van MIUI/hyperOS of custom ROM zoals xiaomi.eu kan niet zonder unlock...

[Reactie gewijzigd door maartenvdezz op 9 januari 2025 18:01]

panterarosso @maartenvdezz9 januari 2025 17:27
Dus hij koopt een telefoon in Azië en wil vervolgens de rom vervangen door de eu versie, als je je telefoon hier koopt zit die er op
Mooraalkikker @maartenvdezz9 januari 2025 15:03
Kan je niet gewoon de voorgeïnstalleerde apps verwijderen via ADB?
Xfade @Mooraalkikker9 januari 2025 16:25
hij wil wss xiaomi.eu ofzo draaien. dus zal wel rom bedoelen ipv software.
Mooraalkikker @Xfade9 januari 2025 17:17
Ah ja dat ken ik wel. Veel mee geëxperimenteerd tot aan het telefoontje boven het gasfornuis hangen.
Brotuck 9 januari 2025 15:26
Dit is een dual battery setup, dat kwam duidelijk in de presentatie naar voren. Moet zeggen dat met de actie kortingen het een erg aantrekkelijk toestel is op dit moment.
Scharrelkip 9 januari 2025 15:55
Sjonge voor 369 euro krijg je wel veel telefoon voor je geld, kijk alleen al eens naar de Soc, dit is wel een snelle jongen. De Launcher is niet mijn fovoriet, maar Nova brengt daar verandering in, dat heb ik met mijn Redmi Tab Pro ook gedaan en dan werkt alles voor mij prima.
Ik schaf deze X7 Pro aan voor 16 Jan. zo krijg je toch 50 euro korting.
MissMe NL @Scharrelkip9 januari 2025 19:22
En nog 30 euro. Nu voor 350 de duurste versie. 12/512. Sta op het punt nu te kopen maar twijfel. Heb nu de x3 pro en vingerafdrukscanner is net kapot gegaan.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 9 januari 2025 19:23]

jawaligt 10 januari 2025 16:40
LET OP: Bootloader unlocken is ONMOGELIJK!
Ik heb sinds een paar maanden de Poco X6 Pro. Je kunt de Mi unlock tool bij deze Poco devices met HyperOS alleen gebruiken als je vooraf toestemming hebt gekregen in de Mi Community app. Dat werkt met een dagelijks quotum dat om 17:00 Nederlandse tijd reset. Ik heb letterlijk weken aan een stuk geprobeerd om er in te komen en kreeg elke keer de melding dat het quotum vol was, vage generieke errors of onverklaarde bans van 10 dagen.

Sinds ik de telefoon heb gekocht ben ik alleen maar ervaringen tegen gekomen van mensen die het ook niet lukt, dus ik vraag me af of er uberhaupt mensen zijn die het wel lukt met dit systeem. Xiaomi is hier verder compleet nonresponsief over.

Geen telefoon voor Tweakers dus. Ten opzichte van de Poco F2 Pro die ik hiervoor had vind ik het ook een tamelijk teleurstellend product: slechtere camera's, batterij die heel snel leeg loop (zeker op 120 hz) en in algemene zin geen premium gevoel.
Wasabi! 9 januari 2025 15:14
Ik heb tot nu toe eigenlijk jarenlang Xiaomi gehad, daarvoor Huawei en HTC, maar ik zeg tot ziens als mijn 12T pro de geest geeft (klantenservice is slecht, veel problemen met accu in de zomer, kan zijn warmte niet goed kwijt, veel reboots/uitval op momenten dat je het niet wil. Dan maar naar een Google Pixel of zo.
greatkz @Wasabi!9 januari 2025 19:52
Ligt zuiver aan de chipset (8Gen1) die ook in andere telefoons en merken gebruikt wordt. Niets met de kwaliteit te maken. Het is bekend,dat vanaf de 888 tem de 8gen1+ de chipsets heel warm werden,slechte accuduur hadden en vroeg of laat loskwamen vh moederbord door warmte wat resulteert in signaalverleis of uitval/reboots.
Is bij elk merk zo.
Vanaf de 8gen2 is alles veel verbeterd.
Samsung/Apple/Google en Mediatek hebben ook problemen (gehad) met bepaalde reeksen...

[Reactie gewijzigd door greatkz op 9 januari 2025 19:58]

Btje @Wasabi!10 januari 2025 09:47
Ik heb een 13T pro en die is echt prima. Nu met de android 15 update is de accu duur erg goed. Apps die je niet wil kun je gewoon verwijderen zelfs zonder adp etc zoals hierboven beschreven.
Ko3ntje 9 januari 2025 18:10
Super telefoons. Heb nu de x3 pro

Maar wil wel bij deze modellen blijven.
Maar klopt de info van release?
Als bericht zegt ze brengen de 7 uit.
Zou ik januari 2025 verwachten? 🤔
Hunterrnl @Ko3ntje9 januari 2025 18:53
Telefoon is al te koop. Bij Amazon bijvoorbeeld vandaag bestellen en morgen in huis,

Ik heb zelf net de Pro gekocht bij Xiaomi Nederland. Bij een nieuwe Xiaomi account krijg je nog een kortingscode van 30€ voor X7/X7 Pro er boven op. X7 Pro 256/8GB kan je halen voor 289€ op deze manier.
companion_cube @Hunterrnl9 januari 2025 19:27
M'n postcode wordt niet herkend |:( Ik wil ook bestellen haha :9

[Reactie gewijzigd door companion_cube op 9 januari 2025 19:27]

mr.magenta @companion_cube10 januari 2025 12:02
Bij mij ook eerst niet, moest een spatie tussen. Zojuist besteld voor €290,00 incl. acculader en gratis smartwatch :)
dgtazzman81 9 januari 2025 18:58
BIJNA perfect, ik was bijna klaar om een X7 PRO te bestellen, alleen... geen draadloos laden. Is voor mij toch een must en wat zullen de meerkosten zijn in productie, een paar cent voor de koperen spoel?
MissMe NL @dgtazzman8110 januari 2025 16:15
Draadloos opladen mis ik een klein beetje sinds ik de x3 pro heb van mijn moeder. Ik had een s9 plus. Maar met de snelheden van het opladen met deze telefoon ga ik het eigenlijk helemaal niet meer missen. Draadloos opladen is langzamer denk ik.

[Reactie gewijzigd door MissMe NL op 10 januari 2025 16:16]

dgtazzman81 @MissMe NL12 januari 2025 14:30
Draadloos opladen kan tegenwoordig tot 50 Watt, maar is wel trager. Dat is niet het punt voor mij, ik koop Magsafe hoesjes voor mijn telefoons en kan ze dan magnetisch gewoon wegzetten op een handige manier en ondertussen laden ze dan ook op. Een Magsafe houder/lader voor in de auto is ook ideaal. Telefoon slingert niet meer ergens rond in de auto.

Een ander punt is schade aan de USB connector. Dit risico wordt gereduceerd tot 0 met draadloos laden.

Je kan natuurlijk een externe QI 'mat' gebruiken en in een hoesje proppen, maar heb hier gemengde ervaringen mee, vaak werken deze maar half... of helemaal niet...

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 12 januari 2025 14:34]


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