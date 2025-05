Redmi K80 Pro krijgt telecamera van 50 megapixel en optische beeldstabilisatie

Xiaomi geeft de aankomende Redmi K80 Pro onder meer een telecamera en een hoofdcamera van beide 50 megapixel. Het toestel komt op 27 november in China uit. Doorgaans brengt het merk de K-serie onder de POCO-merknaam in Europa op de markt.

Het merk van Xiaomi laat in aanloop naar de release van de smartphone op Weibo weten dat het toestel een camera-eiland met drie lenzen krijgt, zo merkt GSM Arena op. Naast de nieuwe telelens met ondersteuning voor optische beeldstabilisatie krijgt het toestel een Sony LYT-800-hoofdsensor met een resolutie van 50 megapixel. Ook noemt het Chinese merk een groothoekcamera van 32 megapixel met een kijkhoek van 120 graden.

Eerder werd al duidelijk dat de Redmi K80 Pro aangedreven wordt door een Snapdragon 8 Elite. Het toestel krijgt een 6000mAh-accu, een 2k-oledscherm met een onbekende afmeting en daarin verwerkte ultrasone vingerafdrukscanner.

Redmi is een dochtermerk van Xiaomi dat veel smartphones in de Benelux uitbrengt onder zijn eigen naam. Sommige toestellen, waaronder de Redmi K-serie, komen daarentegen onder de POCO-merknaam in Europa op de markt. Onlangs brachten de bedrijven bijvoorbeeld de Redmi K70 en K70 Pro in Europa uit als respectievelijk de POCO F6 en F6 Pro.