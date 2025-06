Xiaomi kondigt volgende week Redmi Note 14 aan

Xiaomi kondigt ergens volgende week de Redmi Note 14-serie smartphones aan. De fabrikant legt een grote nadruk op de stevigheid en waterdichtheid van de toestellen. Technische specificaties deelt het bedrijf nog niet.

In een op Weibo gedeelde afbeelding zijn de aankomende smartphones in de kleuren groen en wit te zien. De toestellen krijgen een relatief groot camera-eiland met daarop drie lenzen en een flitser. De voorganger, de Redmi Note 13-reeks, had een vergelijkbare configuratie van camera's, maar dan individueel in de behuizing van de smartphones verwerkt.

Xiaomi claimt dat de Redmi Note 14 een 'nieuw niveau' van valweerstand, waterdichtheid en bescherming bereikt. De voorganger had een IP54-rating. De Redmi Note 14 zou maximaal vier niveau's hoger aan waterdichtheidcertificering kunnen krijgen. De Note 13 had verder een Gorilla Glass 3-scherm. Corning bracht daarna vier nieuwe generaties Gorilla Glass uit, al is niet duidelijk of Xiaomi ook daadwerkelijk een sterker displayglas belooft of naar bijvoorbeeld de behuizing verwijst.