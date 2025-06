Huawei kondigt Watch GT 5 en Watch GT 5 Pro aan

Huawei kondigt zijn vijfde generatie Watch GT en GT Pro-horloges aan. Beide modellen zijn verkrijgbaar in twee maten en beschikken over verbeterde dualband-gps-ontvangers en een nieuwe optische hartslagmeter.

De nieuwe Watch GT 5 komt beschikbaar in 46mm en 41mm, waarbij het grotere model een 1,43"-amoledscherm heeft met een resolutie van 466x466 pixels, terwijl het kleinere model een 1,32"-scherm met dezelfde resolutie krijgt. De Watch GT 5 46mm heeft hetzelfde zeskantige uiterlijk als de GT 4 van 46mm van vorig jaar, maar is verkrijgbaar in andere kleuren. Met het kleinere 41mm-model richt Huawei zich naar eigen zeggen wederom specifiek op vrouwen en ook dit horloge is verkrijgbaar in meerdere kleuren en met meerdere bandjes. Qua specificaties en mogelijkheden lijken de GT 5-horloges sterk op hun voorgangers, maar Huawei claimt op een aantal punten verbeteringen te hebben doorgevoerd.

Zo zou de nauwkeurigheid van de dualband-gps-ontvanger hoger zijn. Huawei claimt tot 40 procent verbeterde nauwkeurigheid door een aangepast antenneontwerp en verbetering van de gebruikte algoritmes. Ook is het nu mogelijk om gratis offline kaarten voor de horloges te downloaden, die kunnen worden getoond tijdens bijvoorbeeld wandelen, hardlopen of fietsen. Verder is er live datasynchronisatie tussen horloge en telefoon, waardoor de telefoon als fietscomputer gebruikt kan worden met live weergave van snelheid, afstand, calorieën en hartslag.

Daarnaast zijn de metrics voor hardlopen uitgebreid met naast tempo ook grondcontacttijd, links-rechtsbalans en verticale oscillatie. De horloges bevatten ook meer dan honderd verschillende work-outmodes. Ze hebben Harmony OS 5.0 met kleine veranderingen aan de interface, nieuwe watchfaces, verbeterde animaties en onscreen keyboardinput. De optische hartslagmeter TruSeen 6.0 werkt met beter gescheiden lichtpaden tussen de leds en sensors, wat moet zorgen voor verbeterde hartslagmeting.

Huawei GT 5 Pro

Naast de GT 5-modellen komt Huawei ook met de GT 5 Pro, die in twee formaten beschikbaar zal komen, 46mm en 42mm. De horloges hebben dezelfde basis als de normale Watch 5 GT, maar hebben een luxere uitstraling met een titanium behuizing, saffierglas en een 'nanocrystal ceramic caseback'.

De Pro-modellen hebben daarnaast een aantal functies die de normale GT 5-horloges missen. Een daarvan is trailruntracking met Komoot-integratie, waarmee Komoot-routes naar de horloges gestuurd kunnen worden voor navigatie tijdens trailrunactiviteiten. Ook is er een nieuwe golfmodus met offline kaarten voor 'meer dan 15.000' golfbanen wereldwijd, waaronder Nederlandse golfbanen. De horloges bieden ook 3d-weergave van de greens, met daarop bunkers, bomen, water en andere obstakels. De GT 5 Pro-horloges meten in golfmodus automatisch backswingtime, downswingtime, swingtempo en swingspeed. Verder krijgen de Pro-modellen een duikfunctie tot 40 meter diepte.

Beschikbaarheid en prijzen

Net als eerdere modellen is de Huawei Watch GT 5-serie volledig compatibel met zowel Android- als iOS-smartphones. Gebruikers van de GT 5-serie krijgen ook drie maanden gratis toegang tot Huawei Health+, een abonnementsdienst met onder andere begeleide meditaties, work-outs en ademhalingsoefeningen.

De Watch GT 5 is vanaf vandaag te koop vanaf vanaf 250 euro, de Watch GT 5 Pro van 46mm krijgt een adviesprijs van 380 euro en de kleinere Watch GT 5 Pro van 42mm krijgt vanwege het gebruik van duurdere materialen een vanafprijs van 450 euro.

De Watch GT 5 (boven) en Watch GT 5 Pro. Bron: Huawei