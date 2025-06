DJI brengt Osmo Action 5 Pro met oledschermen en grotere accu voor 379 euro uit

DJI brengt de Osmo Action 5 Pro-actioncam uit voor een adviesprijs van 379 euro. De opvolger van de Action 4 beschikt onder meer over nieuwe oledschermen en kan beelden in bepaalde configuraties in een hogere resolutie of een hogere framerate maken.

De Osmo Action 5 Pro gebruikt een vernieuwde 1/1,3"-sensor met een f/2,8-diafragma en een maximale kijkhoek van 155 graden. De actioncam ondersteunt vergeleken met de voorganger een aanzienlijk hoger ISO-bereik, namelijk een dubbele en viervoudige maximale ISO-waarde voor respectievelijk foto's en video's. De maximale fotoresolutie met de nieuwe sensor is 7296x5472 pixels, vergeleken met de 4000x2256 pixels van de voorganger. De maximale videoresolutie blijft 3840x2880 pixels bij 60fps of 3840x2160 pixels bij 120fps.

Verder verschilt de Action 5 Pro wat schermhardware betreft van zijn voorganger. Het vernieuwde model heeft een 1,45"-oledscherm aan de voorkant en een 2,5"-oledscherm aan de achterkant. Beide displays ondersteunen touchscreen. Tot dusver rustte DJI de actioncams uit deze serie met een lcd uit. Het hoofdscherm aan de achterkant is verder ruim 11 procent groter geworden en heeft een 33 procent hogere piekhelderheid van 1000cd/m². Overigens verlaagt DJI de maximale videobitrate van 130 naar 100Mbit/s. Mogelijk heeft dit te maken met het stoppen van ondersteuning voor de H.264-codec. De actioncam ondersteunt voortaan alleen nog HEVC. De maximale interne opslagruimte verdubbelt naar 1TB-microSD's.

De fabrikant introduceert daarnaast twee nieuwe AI-functies. SuperNight moet ruis in donkere beelden door middel van een algoritme verminderen, wat een scherper beeld als resultaat moet geven. De functie Subject Tracking maakt het mogelijk om een persoon automatisch in het midden van het frame te houden. Met deze functie wordt de maximale opnameresolutie 2688×1512 pixels met 60fps.

DJI belooft een maximale accuduur van 240 minuten op basis van de 1950mAh-accu. Voorheen was de accuduur 160 minuten met de 1770mAh-accu. Het opladen van de camera duurt overigens wel enkele minuten langer, namelijk grofweg 53 minuten.