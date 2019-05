DJI gaat concurrentie met GoPro aan met eigen Osmo-actiecamera

Dronemaker DJI betreedt de markt van actiecamera's met de Osmo Action Camera. Deze is waterdicht en kan 4k-video met 60fps en 100Mbit/s opnemen inclusief drieassige digitale stabilisatie.

Waar GoPro enkele jaren terug probeerde met zijn Karma-drone wat marktaandeel van DJI af te snoepen, doet DJI nu het omgekeerde. De Osmo Action Camera is een rechtstreekse concurrent voor GoPro's topmodel: de Hero 7. De Osmo-actiecamera kan net als de laatstgenoemde 4k-videobeelden opnemen met een framerate van 60fps en bitrate van 100Mbit/s. In 4k met 30fps wordt ook high dynamic range-video ondersteund. Ook roemt DJI zelf de vloeiende digitale stabilisatie, genaamd RockSteady. Het bedrijf zou hier ervaring mee hebben opgedaan op basis van de gimbals van drones en met name die van de Spark, die eveneens deels electronic image stabilization of eis gebruikt. Waar de dronemaker zich mee wil onderscheiden, is een klein 1,4"-kleurenscherm aan de voorkant van de camera waarmee sporters en vloggers zichzelf kunnen zien tijdens het filmen.

De Osmo zou een accuduur van 93 minuten hebben in 4k30 met RockSteady en 135 minuten in 1080p30 zonder RockSteady. Daarnaast zijn er opties voor 1080p met 240fps en 120fps voor respectievelijk 8x en 4x slow motion. Ook een timelapsefunctie is aanwezig, evenals handmatige opname-instellingen zoals een lange sluitertijd van 120 seconden.

Standaard is de camera waterdicht tot een diepte van 11 meter, maar voor duikers is er ook een optionele onderwaterbehuizing tot 60 meter diepte. Via een 3,5mm-aansluiting is een externe microfoon aan te sluiten. De lens is zo ontworpen dat deze geschikt is voor nd-, onderwater- en polarisatiefilters, die dan ook standaard worden meegeleverd. Daarnaast wordt een frame meegeleverd dat compatibel is met de veelgebruikte GoPro-mount, zodat de meeste accessoires bruikbaar zijn.

In combinatie met de DJI Mimo-app kan de Osmo Action worden gekoppeld aan een smartphone via wifi of bluethooth. Er kunnen dan beelden bekeken en overgezet worden, en een live feed is ook mogelijk.

De Osmo Action camera krijgt een adviesprijs van 379 euro en is leverbaar vanaf 22 mei. Eind vorig jaar bracht DJI ook al de Osmo Pocket uit.