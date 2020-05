Sony presenteert volgende week ZV1-compactcamera gericht op vloggers

sony presenteert volgende week dinsdag een compactcamera die gericht is op vloggers. Het lijkt te gaan om een aangepaste versie van de bestaande RX100 VII. Volgens uitgelekte informatie krijgt de camera dezelfde 1"-sensor en een 24-70mm-zoomlens.

Sony verwijst op Twitter naar de aankondiging volgende week. Die zal op 26 mei om 16 uur Nederlandse tijd plaatsvinden. Afbeeldingen en details van de camera zijn echter al uitgelekt op SonyAlphaRumors. Daaruit blijkt dat het gaat om de Sony ZV1, die verwant is aan de RX100 VII.

Volgens de geruchtensite heeft de ZV1 een betere handgreep dan de huidige RX100-camera's en een grote videoknop. Ook zou een nd-filter ingebouwd zijn en zou de camera een 'bokeh'-feature krijgen om kunstmatig de achtergrond te vervagen.

In de basis is de camera gelijk aan de Cyber-shot RX100 VII, die in juli vorig jaar werd aangekondigd. Daarin zit een 20-megapixelsensor van het 1"-formaat. Het zoombereik van de ZV1 is 24-70mm in kleinbeeldequivalent, bij de RX100 VII is dat 24-200mm. Wat de ZV1 gaat kosten, is nog niet bekend. De RX100-variant kost momenteel 1100 euro.