Sony combineert camerasensor met ai-engine en geheugen voor beeldanalyse

Sony introduceert zijn Intelligent Vision Sensor. Het gaat om een camerasensor met daaronder een ai-engine en eigen geheugen, zodat beeldanalyse op de chip kan worden uitgevoerd. De chip lijkt vooralsnog niet bedoeld voor smartphones.

De Sony IMX500 is een 12,3-megapixelsensor van het 1/2,3"-formaat. Het gaat om een stacked sensor, waarbij de lichtgevoelige laag bovenop een chip voor beeldverwerking is gemonteerd. Die onderste laag bevat een isp en dsp, voor verwerking en interpretatie van de beelden. Ook zit er geheugen op de chip, waarin het te gebruiken ai-model kan worden opgeslagen.

Sony presenteert de sensor als een chip voor beeldanalyse waarbij geen externe processor of cloudserver nodig is. De sensor kan de informatie op verschillende manieren uitsturen: als beeld, of enkel als metadata. Dat laatste bespaart veel bandbreedte. Als beeldanalyse in de cloud zo worden gedaan, zou eerst alle beeldinformatie geüpload moeten worden, om vervolgens de relevante metadata uit de beelden te halen. Sony stelt dat de nieuwe sensors ook privacyvoordelen met zich meebrengen, omdat de beelden niet opgeslagen of verstuurd hoeven te worden.

Sony maakt twee versies; een losse sensor en een complete package. Laatstgenoemde is de IMX501. De losse chip is al vanaf april beschikbaar gesteld en kost 10.000 Japanse yen. De package-versie komt in juni uit en kost 20.000 yen. Omgerekend gaat het om bedragen van zo'n 87 en 174 euro.

De chip is bedoeld voor iot-apparatuur, beveiligingscamera's en industriële toepassingen. Of Sony van plan is om dergelijke chips ook naar smartphones te brengen, is niet bekend. Huidige smartphones gebruiken socs waarin een speciale neural processing unit zit voor berekeningen met kunstmatige intelligentie. Die npu's worden ook ingezet bij de beeldverwerking.