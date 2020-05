Afbeelding toont vermoedelijk Nvidia Tesla A100-module met zes hbm2-stacks

Er is een afbeelding online verschenen van wat Nvidia's Tesla A100-module zou zijn, met daarop een GA100-gpu van de nieuwe Ampere-generatie. Te zien is dat de gpu wordt gecombineerd met zes stacks van hbm2.

Op de afbeelding, die door VideoCardz online is gezet, staat een sxm-module. Nividia gebruikt dat formaat ook bij zijn huidige Tesla V100-accelerator. VideoCardz heeft geen verdere details ontvangen over wat er op de afbeelding staat, maar het zou gaan om de Tesla A100, die Nvidia vermoedelijk later vandaag zal presenteren tijdens zijn GTC 2020-keynote.

Uit de afbeelding is op te maken dat de GA100-gpu gecombineerd wordt met zes stacks hmb2. Dat betekent dat de nieuwe gpu voor datacenters een grotere geheugencapaciteit en meer geheugenbandbreedte krijgt. Samsung maakt bijvoorbeeld hbm2e-chips van 16GB, daarmee zou de Nvidia-module in totaal over 96GB vram kunnen beschikken.

De afmetingen van de getoonde sxm-module komen niet exact overeen met die van eerdere generaties; mogelijk past Nvidia de formfactor iets aan. Nvidia presenteert tijdens zijn GTC 2020-evenement naar verwachting de Ampere-gpu-architectuur. Die zal aanvankelijk ingezet worden in Tesla-producten voor datacenters. Mogelijk komt er later ook een aangepaste consumentenversie voor GeForce-videokaarten. Nvidia's presentatie begint donderdagmiddag om 15 uur Nederlandse tijd.