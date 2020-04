Gerucht: Huawei wil Nvidia-technici in dienst nemen voor ontwikkeling gpu

Huawei zou volgens Aziatische geruchten bezig zijn om een afdeling voor de ontwikkeling van grafische chips op te zetten. De Chinese fabrikant zou zich onder andere richten op het rekruteren van Nvidia-medewerkers.

Huawei Ascend 910 ai-processor

Het zou niet om gpu's voor consumentenproducten gaan, maar om grafische chips voor datacenters, kunstmatige intelligentie en cloud computing. Achter de schermen zou Huawei al sinds 2012 aan gpu-technologie werken. Dat bericht GSM Arena op basis van een artikel van het Chinese Mydrivers, dat zich op zijn beurt op niet nader genoemde Koreaanse media baseert.

Dat Huawei chips voor datacenters ontwikkelt is geen geheim. Vorig jaar kondigde het bedrijf de Ascend 910 aan, een processor voor datacenters die geoptimaliseerd is voor berekeningen rond kunstmatige intelligentie, in combinatie met MindSpore, een ai-framework. Die chip biedt bij fp16-rekenwerk 256 teraflops met een maximaal verbruik van 310W. Huawei gebruikt de chip voor zijn eigen servers en Atlas AI Computing Cluster.

Voor veel high performance computing in datacenters zijn gpu's de beste optie en Nvidia is hier marktleider met zijn Tesla-accelerators. Volgens het gerucht zou Huawei voor zijn gpu-afdeling Nvidia-medewerkers in de arm willen nemen.