TSMC produceerde AI-processor voor Huawei, mag niet volgens handelsverbod

TSMC zou de Ascend 910B voor Huawei gemaakt hebben, zo meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van een teardown van TechInsights. Officieel doet TSMC sinds vier jaar geen zaken meer met Huawei.

Bij een teardown van de Ascend 910B, een tweede generatie AI-processor van Huawei die moet concurreren met Nvidia’s H100, kwam TechInsights sporen tegen dat TSMC de chip heeft gemaakt, meldt Bloomberg. Huawei zegt dat het de Ascend 910B laat maken bij de Chinese fabrikant SMIC.

Dat TSMC het gemaakt zou hebben is onlogisch, omdat TSMC na het handelsverbod van de Amerikaanse overheid zich genoodzaakt zag om in het najaar van 2020 de banden met Huawei te verbreken. Daarvoor heeft Huawei wel TSMC-chips groot ingekocht om langer door te kunnen. Sindsdien is Huawei aangewezen op Chinese processormakers, die fors achterlopen op onder meer TSMC. De Ascend 910B is er sinds 2022.

De Ascend 910B zou gemaakt zijn op TSMC’s 7nm-procedé. Huawei en TSMC reageren met statements dat ze sinds 2020 geen zaken meer doen. Huawei zou inmiddels bijna de Ascend 910C klaar hebben.