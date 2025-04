Bloomberg: TSMC's fabriek in VS haalt hogere yields dan thuislocatie

De initiële 4nm-productie van TSMC's chipfabriek in de Amerikaanse staat Arizona behaalt naar verluidt een hogere yield rate dan soortgelijke vestigingen in Taiwan. De fabriek gaat naar verwachting pas in 2025 op volle toeren draaien. TSMC startte in 2022 al de volumeproductie van N4 in Taiwan.

Rick Cassidy, hoofd van TSMC's Amerikaanse afdeling, heeft volgens Bloomberg in een webinar meegedeeld dat de 4nm-yields van de chipfabriek in Phoenix ongeveer vier procentpunt hoger zijn dan in vergelijkbare faciliteiten in Taiwan. De precieze yield rates van de Amerikaanse noch Taiwanese chipfabrieken zijn bekend. Volgens analisten behaalde TSMC's 4nm-productie in Taiwan yields van ongeveer 80 procent.

Het is ook niet duidelijk op welke schaal er 4nm-wafers worden geproduceerd in de Phoenix-vestiging. De risk production werd gestart in april dit jaar. Begin september zou de fabriek al even hoge yields gehaald hebben als in Taiwan.

Hoewel de massaproductie nog niet van start is gegaan en het niet om TSMC's meest geavanceerde productieproces gaat, kan er van een opvallende prestatie worden gesproken. Naast de bouw van deze eerste chipfabriek werd ook de bouw van de tweede Arizona-fab uitgesteld. De start van de eerste vestiging liep vertraging op vanwege een tekort aan ervaren werknemers. De chipfabrikant heeft geen concrete reden genoemd voor het uitstel van de tweede fab. Op dit moment verwacht TSMC dat de productie van de tweede fabriek pas in de loop van 2027 of 2028 kan worden opgestart.