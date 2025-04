Gerucht: Intel benadert Samsung voor samenwerking rondom chipproductie

Intel zou Samsung benaderd hebben voor een mogelijke samenwerking voor chipproductie. De twee bedrijven hebben momenteel moeite om te concurreren met TSMC, dat ruim 60 procent van de foundrymarkt in handen heeft.

Hooggeplaatste Intel-medewerkers zouden onlangs contact hebben gezocht met Samsung, schrijft de Zuid-Koreaanse zakenkrant Maeil Business Newspaper. Pat Gelsinger, de ceo van Intel, zou in gesprek willen gaan met Samsung-voorzitter Lee Jae-yong over 'uitgebreide samenwerkingsmaatregelen in de foundrysector'. Het is niet bekend of Samsung daar op in is gegaan. Zowel Intel als Samsung wilde niet reageren op vragen van de krant.

Als de vermeende samenwerking er komt, dan zouden de twee bedrijven volgens het Zuid-Koreaanse dagblad op meerdere manieren kunnen samenwerken. Zo zouden de twee partijen samen r&d-werkzaamheden kunnen uitvoeren en productiecapaciteit in elkaars fabrieken kunnen delen. Maeil Business Newspaper spreekt ook over het mogelijke uitwisselen van productieprocessen.

Samsung en Intel hebben momenteel allebei moeite om te concurreren met marktleider TSMC, dat volgens analistenbureau TrendForce 62,3 procent van de foundrymarkt in handen heeft. Zeker op het gebied van geavanceerde chipproductie is de Taiwanese chipmaker veruit de grootste. Samsung heeft een marktaandeel van 11,5 procent. Intel valt met zijn Foundry Services, waarmee het chips wil maken voor andere bedrijven, buiten de top 10.

Samsung heeft naar verluidt last van yieldproblemen op zijn geavanceerdste nodes. Zo had Samsungs 3nm-procedé eerder dit jaar opbrengsten van 20 procent, claimde TrendForce. Het bedrijf zou ook problemen ondervinden met zijn toekomstige 2nm-node. Samsung stelde eerder de opening van zijn Amerikaanse chipfabriek, die nog in aanbouw is, met enkele jaren uit. Ook Intel verkeert momenteel in een lastige positie. De foundrytak van het bedrijf draait momenteel miljardenverliezen en heeft nog weinig grote klanten.