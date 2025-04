Mojang brengt PlayStation 5-versie Minecraft uit, gratis upgrade van PS4-versie

Mojang brengt de native PlayStation 5-versie van Minecraft Bedrock Edition uit. De game was al op die console speelbaar, maar tot dusver was dit een versie gemaakt voor de PlayStation 4. Eigenaren van de PS4-versie kunnen de game gratis upgraden.

De vernieuwde versie van Minecraft Bedrock Edition is volgens Mojang geoptimaliseerd voor de PlayStation 5. De survival- en craftinggame ondersteunt nog steeds een 4k-resolutie en een framerate van 60fps, maar doet dat nu met een verhoogde renderafstand. Spelers kunnen in de PS5-versie dus verder kijken zonder prestatieverlies. De Bedrock Edition van Minecraft ondersteunt standaard cross-play.

Eigenaren van de PlayStation 4-versie kunnen op hun PlayStation 5 via de PlayStation Store de geüpgradede game claimen. Zonder die upgrade kost de PlayStation 5-versie 20 euro, net als de PS4-versie. Eigenaren van de fysieke versie van de game kunnen ook een upgrade krijgen, maar hebben de disk nog steeds nodig om het spel te kunnen spelen.

Mojang brengt gelijktijdig een contentupdate uit. Zo heeft Minecraft Bedrock Edition voortaan een Hardcore-modus waarbij spelers slechts één leven hebben. In deze Survival-variant zet het spel de hoogste moeilijkheidsgraad vast en is respawnen uitgeschakeld. De update introduceert daarnaast 'bundles', een nieuw item waarmee spelers een aantal verschillende items kunnen stapelen in één inventoryslot.