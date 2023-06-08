Minecraft is beschikbaar voor Chromebooks

Microsoft en Google hebben de Android-versie van Minecraft uitgebracht voor Chrome OS. Eigenaren van de Android-versie kunnen tegen een verlaagde prijs de Chromebook-versie van de game aanschaffen. Andersom is de Android-versie inbegrepen bij de Chromebook-versie.

De game is beschikbaar op compatibele Chromebooks. In ieder geval een 64bits-cpu met 4GB ram en ChromeOS 111 of nieuwer is ervoor vereist. De Chromebook-versie kost in de Play Store 22,99 euro en de bestaande Android-versie kost 7,99 euro. Hoeveel korting een gebruiker krijgt als hij of zij de Android-versie al in huis heeft, vermelden Google en Microsoft-dochter Mojang niet.

Het gaat hier om de Bedrock-versie van Minecraft. Deze editie biedt crossplatformmultiplayer tussen vele andere versies van de game, zoals die op de Xbox, PlayStation, Switch, Windows, iOS en Android. Daarnaast is er de Java Edition, die mods ondersteunt, maar alleen voor Windows, Linux en macOS beschikbaar is.