Minecraft is beschikbaar voor Chromebooks

Microsoft en Google hebben de Android-versie van Minecraft uitgebracht voor Chrome OS. Eigenaren van de Android-versie kunnen tegen een verlaagde prijs de Chromebook-versie van de game aanschaffen. Andersom is de Android-versie inbegrepen bij de Chromebook-versie.

De game is beschikbaar op compatibele Chromebooks. In ieder geval een 64bits-cpu met 4GB ram en ChromeOS 111 of nieuwer is ervoor vereist. De Chromebook-versie kost in de Play Store 22,99 euro en de bestaande Android-versie kost 7,99 euro. Hoeveel korting een gebruiker krijgt als hij of zij de Android-versie al in huis heeft, vermelden Google en Microsoft-dochter Mojang niet.

Het gaat hier om de Bedrock-versie van Minecraft. Deze editie biedt crossplatformmultiplayer tussen vele andere versies van de game, zoals die op de Xbox, PlayStation, Switch, Windows, iOS en Android. Daarnaast is er de Java Edition, die mods ondersteunt, maar alleen voor Windows, Linux en macOS beschikbaar is.

Minecraft op een Chromebook
Bron: Mojang

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 08-06-2023 09:58 25

08-06-2023 • 09:58

25

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Minecraft

vanaf € 18,99

4.5 van 5 sterren

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Reacties (25)

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TomPlant0 8 juni 2023 10:11
Ik speel het spel nu sinds een half jaar en moet zeggen dat mijn voorkeur echt uit gaat naar de JAVA versie vanwege alle mods (extensies) die je hebt. Daarbij dacht ik altijd dat het een simpel en licht spel is. Dat valt echter zwaar tegen als je bijv. optifine met een bepaalde shaders gebruikt.
Metal spoon @TomPlant08 juni 2023 10:35
Performance valt uberhaupt tegen sinds 1.14 in de java versie, ook zonder shaders.
Als je ziet hoe veel performance gains mods als sodium halen ga je je toch afvragen waarom het Mojang zelf niet lukt.
Daarnaast heb je nu ook een mod die de rendering doet met vulkan, die haalt nog meer frames dan sodium, echt insane.
smiba @Metal spoon8 juni 2023 12:37
Als je ziet hoe veel performance gains mods als sodium halen ga je je toch afvragen waarom het Mojang zelf niet lukt.
Komt ook wel een beetje omdat sodium veel trade-offs doet die niet altijd werken op ieder platform, zo is het een beetje experimenteren hoe en wat en zul je zien dat bepaalde extremere opties op bepaalde platformen rendering issues kunnen geven of juist geen performance winst oplevert. Werkt ook vaak niet altijd lekker met bepaalde mods omdat dingen dan verkeerd gerenderd worden

Denk dat Mojang/Microsoft het dan ook niet genoeg boeit, denk dat compatibiliteit belangrijker is en er toch wel vanuit gaan dat de meer ervaren gebruikers mods zoals Sodium installeren.

[Reactie gewijzigd door smiba op 22 juli 2024 21:39]

Neophyte808 @TomPlant08 juni 2023 22:27
Ik heb de Java versie gekocht in de tijd dat Mojang nog niet van Microsoft was en later de Bedrock versie via de Microsoft store. Alle dingen die in de Java versie zelf aan te passen zijn (skins/mods) zijn in de Bedrock versie betaald of dichtgetimmerd. 1 ding is wel veel beter aan de Bedrock versie dan de Java versie: out of the box performance is echt vele malen beter. Rendering van chunks gaat veel sneller.

Dit alles is wel onder Windows, aangezien de Bedrock editie van Minecraft is uitgebracht na de overname door MS, verwacht ik dat deze in C# geschreven is. Van wat ik begrijp presteert C# onder Windows standaard beter vanwege optimalizaties in Windows zelf. Wellicht runt de Java versie beter onder Linux.

[Reactie gewijzigd door Neophyte808 op 22 juli 2024 21:39]

youridv1 8 juni 2023 10:03
Ik neem aan dat als je linux installeert via die ingebouwde omgeving (waarvan ik de naam even kwijt ben), dat je ook de java versie kunt draaien via die weg?

Ik weet dat dat voor de meeste andere programmas werkt, maar of het ook voor een 3D applicatie werkt...

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 21:39]

MiesvanderLippe @youridv18 juni 2023 10:11
Ik denk dat menig Chromebook dan smelt ;)
batjes
@MiesvanderLippe8 juni 2023 10:48
Daarom heb ik op mijn eigen Paper servertje ook GeyserMC draaien. Als ik zelf casual wil spelen, doe ik dat het liefst met de Bedrock client.
Oon @MiesvanderLippe8 juni 2023 13:17
Of je nou de Chromebook/Androidversie of de Javaversie speelt, een goedkope Chromebook gaat daar sowieso niet veel mee kunnen.
crazyboy01 @Oon8 juni 2023 19:04
Ik weet niet wat je verstaat onder goedkope Chromebook, maar de prijs van die van mij lag tussen de 200 en 300 euro en hij draait Minecraft prima. Beter dan mijn vorige laptop waar ik Minecraft op speelde (een MacBook Air 2015). Wordt ook niet extreem warm, wel wat settings op laag gezet maar dat had ik op de MacBook ook en die smolt wél weg terwijl die aan het opstijgen was vanaf Schiphol.
Jorick @youridv18 juni 2023 11:07
Bedoel je crostini? Dat is de VM waarbinnen linux draait en gebruik maakt van VirGL waardoor er hardwarematige versnelling is voor i.i.g. OpenGL. Bij mijn weten maakt Minecraft gebruik van OpenGL dus afhankelijk van de GPU die in de chromebook zit zou het best aardig kunnen draaien.
thamaster88 @youridv18 juni 2023 11:37
Ja dit werkt. Zo draai ik het nu ook. Nee het is niet optimaal maar zeker wel speelbaar. Mijn zoontje speelt het vaak via mijn chromebook als de tv bezet is.
Sijmen 8 juni 2023 10:31
Wat voor platform APIs gebruikt dit? Ik ben niet zo up to date met Chromebooks maar was onder de indruk dat het in principe of web, of Android was. WebAssembly dan misschien?
Tadango @Sijmen8 juni 2023 10:35
Chromebook is gewoon linux met een chrome browser. Heeft ook een Android app omgeving. Een Chromebook versie zal dus niets anders zijn dan een Android versie welke mag gebruikt worden op een Chromebook. Lijkt me stug dat ze een webassembly versie maken als de Android versie ook prima werkt.
Tadango 8 juni 2023 10:13
Dus daarom was de Android versie altijd geblokkeerd (werkte prima via sideloading). Maar never nooit nog een keer betalen daarvoor. Afzetterij aangezien de Android versie prima werkt.
Pathogen 8 juni 2023 12:04
Hoe vaak kun je nu al betalen voor Minecraft? Blijft bijzonder... elk platform opnieuw je portemonnee trekken.
Autisme_tech 8 juni 2023 14:50
Veel game makers doen hun best om een game er zo realistisch mogelijk uit te laten zien, maar uiteindelijk wordt een blokkendoos het populairst :+
hiekikowokan @Autisme_tech10 juni 2023 09:20
Er zijn toch redelijk wat resourcepacks om het er wel grafisch mooi uit te laten zien :D
Dark Angel 58 8 juni 2023 10:13
Is er geen educatie versie? Leuk voor de scholen :')
XelaRetak @Dark Angel 588 juni 2023 10:18
Ja, lach maar, hier is 'ie:

https://education.minecraft.net/en-us
tweakerbee @Dark Angel 588 juni 2023 12:10
Die was al beschikbaar op Chromebooks:
https://education.minecra...ebooks-for-back-to-school
KKose 8 juni 2023 10:35
Leerlingen moeilijker maken?
Vind qua beeld een afschuwelijke game.
PikachuNL @KKose8 juni 2023 16:10
Ieder zo zijn of haar ding. Ik heb het jarenlang met veel plezier gespeeld. Het creatieve aspect moet je wel liggen overigens, maar dan kan je ook zeker heel wat. Ben je meer van de shooters of MMORPGs, dan is Minecraft inderdaad niet iets voor jou. :)
IIIIIIIIIIII 8 juni 2023 10:13
Over 10 jaar heb je naast "Can it run Doom?" straks ook "Can it run Minecraft?".
Winduss 8 juni 2023 12:15
Waarom kost deze zo veel meer als het gewoon de zelfde Bedrock versie is als op Android?

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