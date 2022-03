Microsoft test Minecraft met raytracing op Xbox Series-consoles

De meest recente Minecraft Preview-versie is geoptimaliseerd voor de Xbox Series X en S. De game krijgt daarmee op die consoles ondersteuning voor raytracing. Het is niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt voor alle Xbox Series-gebruikers.

Verschillende spelers hebben opgemerkt dat de raytracingoptie ingeschakeld kan worden in de Minecraft Preview voor de Xbox Series-consoles, schrijft ook Windows Central. Minecraft Preview is een testversie van het spel die onlangs is uitgebracht. Ontwikkelaar Mojang test hierin aanstaande functies. Gebruikers melden dat ze raytracing konden aanzetten op hun consoles door een pc-multiplayerwereld met raytracing te laden, of door een nieuwe wereld aan te maken en raytracing in te schakelen in de instellingen.

The Verge-journalist Tom Warren deelt beelden van de Minecraft Preview met raytracing op Twitter, waarin het 'Optimized voor Xbox Series X/S'-logo te zien is bij het spel. In die video is ook te zien dat Warren raytracing kon inschakelen in de videoinstellingen. De functie verlaagt de renderafstand van wel 28 naar 8 'chunks'. De optie maakt onder andere realistischere lichtinval en schaduwen mogelijk en zorgt ook voor mooiere reflecties. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over raytracing en de werking daarvan.

De functie lijkt overigens slechts beschikbaar te zijn voor een beperkt aantal Minecraft Preview-gebruikers met een Xbox. Verschillende Minecraft Preview-spelers melden dat de toggle voor raytracing nog steeds niet ingeschakeld kan worden op hun consoles. Dat Microsoft en Mojang zijn begonnen met het testen van raytracing in de Minecraft Preview, suggereert wel dat de functie binnenkort beschikbaar komt voor meer gebruikers. De twee bedrijven hebben dat nog niet officieel bevestigd. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij Microsoft.

De test komt overigens niet uit de lucht vallen. Microsoft demonstreerde in 2020 al dat Minecraft met raytracing werkt op de Xbox. Het bedrijf toonde enkele afbeeldingen daarvan in een technische bespreking van de Xbox Series X. Sindsdien hebben Microsoft en Mojang Studios echter niets meer laten horen over de functie. Minecraft met raytracing is al wel beschikbaar voor de pc.

Microsoft demonstreerde Minecraft met raytracing in 2020 al op de Xbox Series X. Bron: Microsoft