Wegbeheerders kunnen tijdens nieuwe pilot data uit Mercedes-auto's ontvangen

Nederlandse wegbeheerders kunnen in de toekomst gepseudonimiseerde of geanonimiseerde data van auto's opvragen om de infrastructuur te verbeteren. De overheid is een samenwerking aangegaan met Mercedes om die data te delen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat begint daarvoor het programma Road Monitor. Dat gaat op dinsdag van start. Wegbeheerders als Rijkswaterstaat, provincies of gemeenten kunnen zich aansluiten bij het project. Ze krijgen dan toegang tot een dashboard met data die direct van auto's afkomstig is. Het ministerie geeft als voorbeeld data over hoeveel voertuigen bepaalde belijning op een weg niet goed kunnen detecteren. In dat geval kan een wegbeheerder die belijning verbeteren. Ook kan de data worden gebruikt om bijvoorbeeld strooioperaties in te plannen of reparaties sneller uit te voeren. In het dashboard wordt ook publieke data opgenomen, zoals data over verkeersongevallen.

Road Monitor is naast het ministerie en Rijkswaterstaat ook opgezet door het Nationaal Dataportaal Wegverkeer, het KNMI en het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechnieken. Het gaat voorlopig nog om een proef die twee jaar duurt. In die tijd wordt gekeken of 'de informatie gedetailleerd en betrouwbaar is' en op welke manier de partijen data kunnen delen.

De data is afkomstig van Mercedes-Benz-auto's. De overheid heeft daarvoor vorig jaar zomer een aanbesteding gedaan waar de Duitse autofabrikant op reageerde. Het is niet bekend welke data er precies door de fabrikant wordt doorgestuurd. Volgens de overheid gaat het om 'anonieme data'. Vorig jaar tijdens de aanbestedingsperiode zei een woordvoerder van het ministerie tegen Tweakers dat het in ieder geval niet gaat om locatiegegevens van individuele voertuigen. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeerde in 2020 dat locatiedata per definitie niet anoniem kan zijn, ook niet als die gestript wordt van identificeerbare informatie.

Mercedes is verantwoordelijk voor hoe het de data verzamelt en deelt. "De opdrachtnemer wordt verantwoordelijk voor het rechtmatig verkrijgen van de gegevens en alle andere AVG-bepalingen", zei de woordvoerder vorig jaar. "Daarnaast wordt deze verplicht om kenbaar te maken hoe hij toegang heeft gekregen tot de data én hoe dit proces eruitziet. Bovendien moet de opdrachtnemer zorgen dat de informatie die naar contractpartijen wordt gestuurd, anoniem is en blijft." Autobezitters nemen automatisch deel aan de proef, schreef het ministerie vorig jaar. Het is niet bekend of er een opt-out is voor het delen van de gegevens.