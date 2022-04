Mercedes toont EQS-suv met actieradius van maximaal 660 kilometer

Mercedes heeft de EQS-suv gepresenteerd, de suv-versie van de EQS-liftback. De accu's en elektrische motoren zijn vergelijkbaar met die van de liftback, maar de suv is groter en kan met een extra zitrij worden uitgerust. Eind dit jaar moeten de eerste auto's in Europa geleverd worden.

De EQS-suv komt in drie verschillende specificaties en heeft altijd een 400V-107,8kWh-accu, net als de liftback. De suv komt als achterwielaangedreven EQS 450+, met 265kW of 360pk vermogen en 568Nm koppel. De EQS 450 4Matic heeft vierwielaandrijving en net zoveel vermogen, maar met 800Nm meer koppel. De EQS 580 4Matic is voorlopig het meest krachtige model, met eveneens vierwielaandrijving, 400kW of 544pk en 858Nm.

Het 450+-model krijgt vanwege het gebrek aan een extra motor voor de vierwielaandrijving een WLTP-actieradius van maximaal 660 kilometer. De overige twee modellen kunnen maximaal 613 kilometer rijden op een volle accu. Die accu kan in maximaal 10 uur volgeladen worden met een 22kW-driefaselader. De auto's ondersteunen ook snelladen tot 200kW, dan duurt het 31 minuten om de accu tot 80 procent vol te laden. De 450+ kan na een kwartier snelladen 250 kilometer rijden. De EQS-liftback kan met dezelfde accu 770 kilometer rijden.

De EQS-suv is 5,125 meter lang, 1,959 meter breed en 1,718 meter hoog. De wielbasis bedraagt 3,210 meter. Daarmee is de suv 10 centimeter korter dan de liftback, enkele centimeters breder en 20 centimeter hoger. De suv kan daarnaast met een extra zitrij worden uitgerust, waardoor de auto plek biedt voor zeven inzittenden.

Net als de liftback kan ook de suv met het MBUX Hyperscreen worden uitgerust, een scherm dat uit drie panelen bestaat. In de liftback heeft dit een diagonaal van 56". De passagier krijgt bijvoorbeeld een 12,3"-oled om 'dynamische content' te bekijken. De auto kan middels camera's zien wanneer de bestuurder op dit scherm kijkt en dimt dit scherm dan. MBUX, het besturingssysteem van de auto, heeft een octacore-cpu en 24GB geheugen. De EQS-suv krijgt ondersteuning voor ota-updates en bestuurders kunnen zo extra functies van de auto binnenhalen, sommige tegen betaling.

De EQS-suv wordt in de Verenigde Staten gemaakt. Volgens AutoWeek moeten de eerste auto's dit jaar nog in Europa worden afgeleverd. Hoeveel de EQS-suv moet kosten, is nog niet bekend.