Mercedes-Benz rijdt 1000km op enkele acculading met concept-EV

Mercedes-Benz is er in geslaagd om 1000km op een enkele acculading te rijden met zijn concept-EV Vision EQXX. Volgens de Duitse autofabrikant reed de conceptauto met een gemiddeld verbruik van 8,7kWh per 100km.

Mercedes-Benz heeft een testrit gemaakt met zijn conceptauto Vision EQXX. Het is het automerk gelukt om 1000km op een enkele lading te rijden. De rit ging van Sindelfingen in Duitsland naar het plaatsje Cassis aan de Côte d'Azur. Bij aankomst had de auto nog 15 procent acculading over volgens Mercedes-Benz.

De Vision EQXX werd door Mercedes-Benz onthuld tijdens de techbeurs CES eerder dit jaar. Toen claimde de fabrikant al dat de auto een energieverbruik van minder dan 10kWh per 100km heeft. Deze claim blijkt nu te kloppen, want de auto reed de rit van 1000km met een gemiddeld verbruik van 8,7kWh per 100km. De reis duurde in totaal 11 uur en 32 minuten. De maximale snelheid was 140km per uur en werd bereikt tijdens het eerste deel van de reis over de Duitse autobahn.

Het dak van de auto is uitgerust met zonnecellen, om de actieradius van de auto nog iets te vergroten. Deze technologie zagen we eerder ook al bij de Nederlandse fabrikant Lightyear, dat een auto met zonnecellen ontwikkelt. De Lightyear One slaagde er afgelopen zomer in om 710 kilometer te rijden op een enkele acculading. Dit record is nu verbroken door Mercedes-Benz.

Aangezien het om een conceptauto gaat, hoef je voorlopig niet te verwachten dat je in een keer kunt doorrijden naar Zuid-Frankrijk met een EV van Mercedes-Benz. Wel wil de fabrikant de technologie uit deze auto gebruiken om zijn prodcutie-EV's efficiënter te maken en een grotere actieradius te geven.