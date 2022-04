Honda investeert 36 miljard euro in EV's en komt tegen 2030 met 30 modellen

De Japanse autofabrikant Honda gaat in de komende tien jaar omgerekend ongeveer 36,6 miljard euro investeren in elektrificatie en softwaretechnologieën. Het bedrijf zegt wereldwijd 30 elektrische modellen uit te brengen tegen 2030.

Honda zegt dat het tegen 2030 een jaarlijks productievolume heeft gepland van meer dan 2 miljoen elektrische auto's. De investering van 36,6 miljard euro in elektrificatie zal onderdeel zijn van een overkoepelend r&d-budget van omgerekend ongeveer 58,5 miljard euro voor de komende tien jaar.

Om aan genoeg accu's voor de elektrische auto's te komen, gaat Honda voor de Noord-Amerikaanse markt de zogeheten Ultium-accu's van General Motors afnemen en wordt de komst van een joint venture overwogen voor de accuproductie. In China zal Honda de samenwerking met CATL versterken en in Japan zullen accu's van Envision AESC worden afgenomen. Voor de Europese markt geeft Honda geen nadere toelichting.

Er wordt ook geld gestoken in de ontwikkeling van solidstateaccu's. Honda heeft omgerekend zo'n 315 miljoen euro geïnvesteerd in een demonstratielijn en het doel is om deze lijn operationeel te hebben in de lente van 2024. Vervolgens moeten deze accu's in de tweede helft van dit decennium hun weg vinden naar elektrische auto's. Honda noemt overigens ook het wisselen van accu's en waterstof als elementen waar het bedrijf in zal investeren.