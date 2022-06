Sony is van plan om samen met Honda EV's op de markt te brengen

Sony gaat voor het maken van zijn EV's samenwerken met Honda. De twee bedrijven willen in 2025 een eerste model op de markt brengen. Sony had eerder dit jaar al aangekondigd dat het bezig was met het ontwikkelen van een elektrische auto.

De twee bedrijven laten weten dat ze samen een nieuw bedrijf beginnen onder de (werk)titel New Company. Dit bedrijf wordt later dit jaar officieel opgericht en de samenwerking moet dan ook nog worden goedgekeurd door de autoriteiten. Sony en Honda zijn van plan om in 2025 een eerste elektrische auto op de markt te brengen.

Vanuit het nieuwe bedrijf worden nieuwe EV's ontwikkeld. Het plannen, ontwerpen, ontwikkelen en verkopen zal door dit nieuwe bedrijf worden gedaan. De productie zal in handen zijn van Honda. Het nieuwe bedrijf van Sony en Honda gaat zelf geen autofabrieken bouwen.

Het is geen nieuws dat Sony zich wil mengen in de automarkt. Begin dit jaar maakte het techbedrijf bekend bezig te zijn met het ontwikkelen van elektrische auto's. Het bedrijf presenteerde toen twee concepten van hoe deze voertuigen eruit kunnen komen te zien.