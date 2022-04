Sony overweegt elektrische auto's te verkopen en toont concept-suv

Sony gaat deze lente dochterbedrijf Sony Mobility starten, waarmee het bedrijf de commerciële verkoop van elektrische auto's wil onderzoeken. Ook toont het bedrijf de Vision-S 02, een concept van een Sony-suv.

Met Sony Mobility wil het bedrijf 'een stap naar de EV-markt onderzoeken', waarbij de 'commerciële verkoop' van EV's ook wordt overwogen, zegt Sony-president Kenichiro Yoshida volgens Reuters. Dat Sony daadwerkelijk auto's gaat verkopen is dus nog niet definitief; het bedrijf zou er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om auto-onderdelen te ontwikkelen en deze als leverancier te verkopen aan autofabrikanten.

Met de aankondiging om de verkoop van auto's te onderzoeken, toont Sony ook een nieuw concept. Het gaat om een suv-variant van de Vision-S. De sedan heet nu Vision-S 01, de nieuwe suv heet Vision-S 02. Deze suv biedt plaats aan zeven mensen en is 4,9 meter lang, 1,9 meter breed, en heeft een wielbasis van 3 meter. Veel technische details zoals het gebruikte accupakket en de actieradius zijn nog niet bekend.

Wel zegt Sony dat de twee auto's hetzelfde platform delen, en dat er binnen het Vision-S-project stappen zijn gezet op het gebied van bijvoorbeeld zelfrijdende auto's. Zo heeft de auto camera's en Lidar-sensoren, waarmee een 360-gradenbeeld van de auto kan worden gemaakt. Deze sensoren kunnen daarnaast informatie doorgeven aan de gebruiker, zoals naderende hulpdienstvoertuigen. Later dit jaar wil Sony L2+-zelfrijdende-functies testen op de openbare weg.

Het platform kan verder overweg met gebaar- en stemcommando's, en kan de bestuurder herkennen met tof-sensoren. Zodra de bestuurder is herkend, past de auto onder meer de interface en de rijgeluiden aan op basis van de voorkeuren van die bestuurder. De auto haalt deze informatie binnen via een 5G-verbinding, waarmee ook updates binnengehaald kunnen worden. Sony test ook het op afstand besturen van auto's via die 5G-verbinding.

Het bedrijf focust niet alleen op de rijeigenschappen van EV's, maar wil ook kijken naar entertainment in auto's. Zo krijgt het Vision-S-platform een Bravia Core for Vision-S-dienst, waarmee video's afgespeeld kunnen worden op de schermen van een auto en ook PlayStation-games gespeeld kunnen worden via streaming van een eigen PlayStation-console thuis, of via Sony's streamingdienst.

Sony heeft nog niet aangegeven hoeveel de Vision-S-auto's zouden kunnen kosten. Het bedrijf kondigde zijn eerste EV-prototype twee jaar geleden aan, maar zei al vrij snel de auto niet in productie te willen nemen. Naast auto's, gaat Mobility zich richten op het gebruik van kunstmatige intelligentie en robotica. De ontwikkeling van 'autonome entertainmentrobot' aibo en drone Airpeak gaan hier ook onder vallen.