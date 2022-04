Amazon gaat infotainmentsysteem ontwikkelen met Opel-moederbedrijf Stellantis

Amazon en autofabrikant Stellantis gaan samenwerken om software te ontwikkelen voor het infotainmentsysteem in auto's van de fabrikant vanaf 2024. Die software krijgt ondersteuning voor Alexa. Daarnaast gaat Stellantis elektrische bestelbusjes leveren aan Amazon.

Vanaf 2024 zullen de infotainmentsystemen van automerken van Stellantis voorzien zijn van dashboardsoftware dat de bedrijven samen gaan ontwikkelen, maakte de fabrikant bekend tijdens CES. Deze software maakt gebruik van Alexa voor stembediening, navigatie, auto-onderhoud, e-commerce en betalingen. Stellantis is het moederbedrijf van onder meer Jeep, Chrysler en Dodge, maar ook van Fiat, Citroën, Opel en Peugeot.

Momenteel zijn auto's van de fabrikant nog voorzien van Android. Stellantis-cso Yves Bonnefont zei tegen Reuters dat het gebruik van Android voor auto's de komende tijd zal 'evolueren'. Het softwarepakket dat de twee samen gaan ontwikkelen heet STLA SmartCockpit, en maakt gebruik van kunstmatige intelligentie-apps voor onder meer entertainment en navigatie. Stellantis kondigde SmartCockpit in december aan.

STLA SmartCockpit zal gebruik maken van Amazon-producten en -apps, en zal een eigen appstore krijgen. Wat het infotainmentssyteem gaat doen verschilt per automerk, maar het moet gaan leren van het gedrag en de interesses van gebruikers. Zo kan het in Chrysler Pacifica-auto's tijdens de rit onder meer suggesties geven voor media, bezienswaardigheden, restaurants en winkels langs een route en krijgt Jeep een digitale 'off-roadcoach' die helpt met het rijden op onherbergzaam terrein.

Ook wordt het infotainmentsysteem geïntegreerd met Amazons smarthome-systemen, zodat gebruikers onderweg hun huis kunnen monitoren, en zodat zij via Alexa bepaalde dingen in hun auto kunnen aanpassen vanuit huis. Zo kunnen zij de temperatuur vanaf huis instellen, zodat een bestuurder niet in een koude auto stapt, en gebruikers kunnen vanuit huis een onderhoudsafspraak inplannen.

Stellantis gaat gebruik maken van Amazon Web Services als cloudprovider voor hun autovloot. Behalve dat het infotainmentsysteem gebruik maakt van AWS, willen de twee ook samenwerken bij de ontwikkeling van autonoom rijden met behulp van AWS. Daarnaast zet Stellantis zijn volledige autodata-pipeline over op een datameshnetwerk op basis van AWS. Tot slot gaat Amazon vanaf 2023 gebruik maken van elektrische bestelwagens van Stellantis, de Ram ProMaster-BEV, in de VS.