Peugeot gaat elektrische versie van 308 SW uitbrengen

Stellantis-merk Peugeot gaat dit jaar of volgend jaar een volledig elektrische versie van de 308 SW uitbrengen. Zo'n elektrische versie moet er ook van de Opel Astra Sports Tourer komen. Deze twee auto's gebruiken hetzelfde platform.

Stellantis, moederbedrijf van onder meer Peugeot en Opel, kondigt bij zijn jaarcijfers aan dat meerdere merken tot 2023 met elektrische modellen komen. Zo komen er twee volledig elektrische Citroëns, een Fiat en een Jeep. Stellantis geeft verder nog geen details. Het bedrijft zegt alleen dat het om passagiersauto's gaat.

Bij zowel Peugeot als Opel wordt echter gesproken over volledig elektrische SW-auto's. Dit zijn stationwagenversies. Zo heeft Peugeot de 308 SW en Opel de Astra Sports Tourer. Opel had eerder al tegen AutoWeek gezegd in 2023 met een volledig elektrische versie van zowel de Astra als de Astra Sports Tourer te willen komen.

De hybride plug-inversie van de Peugeot 308 SW

Technische details zijn nog niet bekend. De fossiele versies van de twee auto's gebruiken nu het EMP2-platform. Hiermee worden nu andere elektrische auto's gemaakt, zoals bestelbussen. Deze bestelbussen hebben een accupakket van 50 of 75kWh en een elektromotor die 100kW, of 136pk, en 260Nm levert.

De twee Stellantis-modellen worden niet de eerste volledig elektrische stationwagens in Nederland. Vanaf maart levert MG de 5 Electric in Nederland, die 33.985 euro kost en een actieradius heeft van 320km. Voor 3000 euro meer is er ook een versie die 400km kan rijden volgens de WLTP-norm.