Peugeot introduceert elektrische hatchback en stationwagen E-308 met 54kWh-accu

Peugeot heeft de elektrische versies van de 308 en de 308 SW geïntroduceerd. Het gaat om respectievelijk een hatchback en een stationwagen. Beide modellen krijgen een 54kWh-accu. De fabrikant spreekt over een actieradius van ruim 400 kilometer.

Het is niet duidelijk of die wltp-actieradius van ruim vierhonderd kilometer geldt voor beide modellen, of alleen voor de hatchback. Het ligt voor de hand dat de stationwagen SW minder ver komt dan de hatchback, aangezien de stationwagen langer en daardoor zwaarder zal zijn dan de hatchback.

Peugeot zegt dat beide modellen een 54kWh-accu krijgen, waarvan 51kWh bruikbare capaciteit. Deze 400V-accu's hebben een nieuwe chemische samenstelling, bestaande voor tachtig procent uit nikkel, tien procent mangaan en tien procent kobalt. De fabrikant spreekt verder over een gemiddeld energieverbruik van 12,7kWh per honderd kilometer, nogmaals met de kanttekening dat dit vermoedelijk alleen voor de hatchback geldt.

De modellen krijgen een voor Peugeot nieuwe motor, een die 115kW of 156pk vermogen levert en 260Nm koppel. De auto's krijgen standaard een driefasenlader die auto's met maximaal 11kW kan laden. De fabrikant zegt niet met welk vermogen de auto's maximaal kunnen snelladen, maar het lijkt erop dat 100kW het maximaal haalbare is. Peugeot zegt namelijk dat auto's met zo'n snellader in minder dan 25 minuten van 20 naar 80 procent kunnen worden opgeladen.

De 308-lijn is niet nieuw voor Peugeot; vorig jaar onthulde het bedrijf de derde generatie. Het bedrijf gaf ook al eerder aan elektrische varianten van de 308 te willen maken, maar gaf toen geen details. De auto's gebruiken het EMP2-platform, een platform dat oorspronkelijk voor auto's met verbrandingsmotoren is ontwikkeld. De fabrikant zegt onder meer de aerodynamica, voornamelijk de voorzijde en de onderkant, te hebben aangepast voor de elektrische aandrijflijn en zegt ook rekening te hebben gehouden met het gewicht van de auto. Peugeot ontwikkelde nieuwe 18"-aluminiumvelgen voor de E-308-modellen, deze zijn volgens de fabrikant aerodynamisch efficiënt.

Er zijn nog niet veel relatief goedkope elektrische stationwagens. Inmiddels is wel de MG 5 Electric te koop, deze kost minstens 34.585 euro en komt 320km ver op een 50,3kWh-accu. Met de duurdere 61,1kWh-accu kan de auto 400 kilometer rijden. Dit model kost minimaal 37.585 euro. Peugeot heeft nog geen prijzen voor de E-308-modellen bekendgemaakt, maar zegt wel dat ze medio volgend jaar beschikbaar zullen komen. Wanneer ze naar Nederland of België komen, is niet duidelijk.