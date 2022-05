Elektrische stationwagen MG 5 Electric met 320km actieradius kost 33.985 euro

MG heeft de prijzen bekendgemaakt van de 5 Electric, de eerste elektrische stationwagen die in Nederland verkocht gaat worden. De auto komt in twee versies, met een accupakket waarmee 320 of 400km te rijden is, en die respectievelijk 33.985 en 36.985 euro gaan kosten.

De MG 5 Electric komt als Standard Range of Long Range, waarbij consumenten behalve uit de twee accupakketten ook uit een Comfort- en een Luxury-uitvoering kunnen kiezen. Het Luxury-pakket kost 1500 euro meer dan de Comfort-versie. De auto's krijgen een 50,3- of 61,1kWh-accupakket mee. Het model met de 61,1kWh-accu is vanaf maart leverbaar; de auto met 50,3kWh komt later.

Alle 5 Electrics krijgen standaard een driefaseboordlader waarmee met tot maximaal 11kW is op te laden. De auto's kunnen ook snelladen met maximaal 87kW. Van 5 tot 80 procent opladen duurt dan zo'n 40 minuten. De laadpoorten kunnen niet alleen gebruikt worden om de auto op te laden, maar door middel van v2l ook worden ingezet om externe apparaten van energie te voorzien. Hiervoor levert MG een laadkabel met een Type 2-stekker en aan de andere kant een stekkerdoos. Met v2l kan maximaal 2200W vermogen worden geleverd. De 5 Electrics kunnen ook andere auto's opladen.

De auto wordt altijd voorwielaangedreven door een elektromotor die 280Nm koppel levert en 115kW bij de Long Range. Bij de Standard Range levert de elektromotor 15kW meer vermogen. Ondanks het verschil in vermogen en accu geeft MG voor beide auto's een acceleratie tot 100km/u op van 8,3 seconden en een topsnelheid van 185km/u.

De auto wordt in het wit, zwart, rood of zilver geleverd en krijgt standaard airconditioning, ledkoplampen en -achterlichten, verwarmbare voorstoelen, parkeerhulp, een 7"-instrumentarium, keyless entry en 16"-velgen. Alle auto's krijgen adas-systemen als adaptive cruisecontrol, front collision warning en lane keep assistance. Ook krijgen de auto's een 10,25"-infotainmentscherm met Apple CarPlay en Android Auto, vier USB-poorten en ondersteuning voor een smartphoneapp. Bij de Luxury-uitvoeringen krijgen kopers onder meer climate control, een 360-gradenparkeercamera, automatisch dimmende binnenspiegels en 17"-velgen.

De 5 Electric is MG's derde elektrische auto in Nederland, na de ZS EV en de Marvel R Electric. MG verkocht vorig jaar 21.946 auto's in Europa, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Een jaar eerder verkocht het bedrijf in Europa nog 7200 auto's.