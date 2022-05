Opel brengt elektrische tweezitter uit in Nederland voor minder dan 10.000 euro

Opel gaat de eerder aangekondigde Rocks-e na Duitsland ook in Nederland uitbrengen. Het bedrijf zegt dat deze elektrisch aangedreven kruising tussen een scooter en een auto minder dan 10.000 euro gaat kosten. Het betreft een stadsvoertuig voor twee personen.

Opel meldt dat de Rocks-e na Duitsland ook in Nederland zal uitkomen. De leveringen beginnen in het tweede kwartaal van dit jaar, al zegt het bedrijf nog niet precies wanneer de voertuigen precies beschikbaar komen. Ook wordt nog geen exacte prijs genoemd; Opel zegt alleen dat de prijs onder de 10.000 euro zal zitten.

Het gaat om een elektrisch voertuig met een motorvermogen van 6kW en een piekvermogen van 9kW tijdens accelereren. Er is een 5,5kWh-accu aanwezig die volgens Opel in ongeveer 3,5 uur volledig is op te laden via een normaal stopcontact uitgaande van een laadvermogen van 1,8kW. Met deze accucapaciteit zou een bereik van 75km mogelijk zijn, al is dat nog een voorlopige actieradius op basis van de Europese WLTP-testprocedure.

De Rocks-e is gebaseerd op de vergelijkbare Citroën Ami en heeft een lengte van 2,41 meter en een breedte van 1,39 meter. De scooterauto gaat niet harder dan 45km/u en valt volgens Opel binnen de EU-regelgeving voor lichte vierwielers. Het model mag bestuurd worden door iedereen vanaf zestien jaar met een bromfietsrijbewijs of rijbewijs B.