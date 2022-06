Opel brengt in 2023 volledig elektrische Astra uit

Autofabrikant Opel, onderdeel van het Stellantis-concern waar bijvoorbeeld ook Fiat, Peugeot en Citroën onder vallen, komt in 2023 met een volledig elektrisch aangedreven versie van zijn Astra-hatchback. Het bedrijf geeft nog weinig nadere details of specificaties over de accu-auto.

Opel zegt dat de volledig geëlektrificeerde Astra, of Astra-e, een jaar na de marktintroductie van de zesde generatie van het Astra-model zal verschijnen. De reguliere en hybride versies van de Astra verschijnen vanaf begin volgend jaar; dat betekent waarschijnlijk dat de volledig elektrische versie begin 2023 beschikbaar komt.

In 2023 zal ook de vergelijkbare Peugeot E-308 op de markt komen en komt er ook een elektrische variant van de DS 4-hatchback. Ook die auto's komen uit de stal van Stellantis. In dat jaar zal het bedrijf ook het nieuwe, modulaire, voor elektrisch aangedreven auto's bedoelde eVMP-platform introduceren. Het ligt echter meer voor de hand dat de nieuwe, volledig aangedreven hatchbacks zoals de Astra-e nog op een verder ontwikkelde versie van het EMP2-platform worden gebouwd. Dit platform is ook de basis voor reguliere versies met uitsluitend een verbrandingsmotor. Het eVMP-platform is bedoeld voor auto's in het c-segment, zoals de Astra, en het d-segment en biedt plaats aan accu's met een capaciteit van minimaal 60kWh en maximaal 100kWh.

De van oorsprong Duitse autofabrikant geeft nog geen nadere specificaties over de nog te verschijnen Astra-e, zoals de capaciteit van het accupakket. Het bedrijf zal vanaf 2028 enkel nog elektrische auto's aanbieden in Europa en belooft dat tegen 2024 van alle modellen ook geëlektrificeerde versies leverbaar zullen zijn, waarbij het ook plug-inhybrides kan betreffen. Opel heeft momenteel al verschillende volledig elektrisch aangedreven modellen, zoals de Corsa-e en Mokka-e.

De zesde generatie van de hatchback betekent ook de introductie van twee plug-inhybrides. Deze komen begin volgend jaar beschikbaar en hebben beide een 12,4kWh-accu aan boord. Daarmee is volgens Opel op basis van voorlopige bevindingen en op grond van de WLTP-norm tot maximaal 60 kilometer volledig elektrisch rijden mogelijk. Het verschil tussen de twee versies zit in het motorvermogen van de nog aanwezige turbobenzinemotor. Het opgegeven brandstofverbruik zou bij beide op gemiddeld 1,1 tot 1,4 liter per 100km uitkomen. De prijzen worden in oktober bekendgemaakt.