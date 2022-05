Vlaanderen wil per 2029 nieuwe auto's met verbrandingsmotoren verbieden

In een klimaatplan van de Vlaamse regering staat dat vanaf 2029 nieuwe auto's geen verbrandingsmotoren meer mogen bevatten. Vanaf dat jaar mogen dus alleen nieuwe accu- of waterstofelektrische auto's verkocht worden. Dat is een jaar eerder dan Nederland van plan is.

Vanaf 2029 mogen alleen nog maar nieuwe auto's verkocht worden als die elektrisch zijn, schrijft onder meer De Tijd. Oudere auto's met verbrandingsmotoren mogen nog wel verkocht worden en vermoedelijk nog geïmporteerd worden, maar nieuwe auto's die bijvoorbeeld dealers verkopen, mogen geen verbrandingsmotoren bevatten. Ook de verkoop van nieuwe hybride auto's is dan verboden.

Eerder deze week schreef onder meer De Morgen dat de Vlaamse regering van plan was de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren per 2027 te verbieden. Dat was een voorstel van Open Vld. Volgens deze partij zou uit onderzoek blijken dat elektrische voertuigen vanaf 2026 'zowat' net zoveel zouden kosten als auto's met verbrandingsmotoren. Daardoor zou een belangrijk bezwaar om EV's te verplichten wegvallen.

De N-VA had echter bedenkingen bij de haalbaarheid van 2027. Daarom wilde de Vlaamse overheid nog over het plan overleggen; hier kwam 2029 als jaar uit. Dit jaartal is overigens geen harde deadline en kan worden uitgesteld. Mochten er bijvoorbeeld te weinig auto's, accu's of laadpalen zijn, dan wordt het verbod uitgesteld. Dit kan ook het geval zijn als blijkt dat elektrische auto's alsnog duurder zijn dan auto's met een verbrandingsmotor.

Het gebrek aan laadpalen zou in België een probleem kunnen vormen. Het land heeft nu 8006 laadpalen, tegenover de 64.236 laadpalen van Nederland. In België rijden nu 5,9 miljoen auto's, waarvan 40.851 volledig elektrisch zijn. In Nederland zijn er 8,8 miljoen personenauto's, waarvan 208.564 volledig elektrisch.

Het streven van Vlaanderen om in 2029 alleen nog maar elektrische auto's te verkopen, is binnen de EU relatief snel. Zo richt Nederland zich op 2030 en wil de Europese Commissie nieuwe auto's met verbrandingsmotoren in de EU per 2035 verbieden.