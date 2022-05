Autofabrikanten: er zijn te weinig laadpalen en snelladers in de EU

De Europese federatie van autofabrikanten, afgekort de ACEA, waarschuwt dat er binnen de EU onvoldoende laadpalen zijn. De organisatie uit met name zijn zorgen over het relatief kleine aandeel van snelladers op het totale aantal laadpalen.

Volgens de autofabrikanten is er niet alleen sprake van een 'flagrant gebrek aan laadpalen' in de hele regio, maar daar komt nog eens bij dat slechts een klein aantal daarvan ook daadwerkelijk auto's kan laden 'op een acceptabele snelheid'. De ACEA zegt dat er van de ongeveer 225.000 publieke laadpalen in de EU slechts 25.000 geschikt zijn voor snelladen. Ongeveer een op de negen laadpunten is een snellader, uitgaande van een laadvermogen van 22kW of hoger. Het grootste deel, dus zo'n 200.000 laadpunten, betreft volgens de ACEA veelal 'stopcontacten' met een lage capaciteit, waarbij het laadvermogen op of onder de 22kW zit.

Bij een dergelijk laadpunt met een lage laadsnelheid kan het volgens de organisatie een hele nacht duren voordat een elektrische auto is opgeladen. De ACEA ziet dat als een obstakel in het overtuigen van steeds meer burgers om voor een elektrische auto te kiezen. De autofabrikanten benadrukken dat het belangrijk is dat mensen veel laadpalen in hun dagelijkse omgeving zien, en dat ze ook snel en eenvoudig zijn te gebruiken, zonder dat er lange wachttijden zijn.

De ACEA wil beleidsmakers in de EU aanspreken en komt hier nu mee, omdat de nationale regeringen van de EU en het Europees Parlement bezig zijn met de voorbereidingen van en hun posities in de Alternative Fuels Infrastructure Regulation. Deze nieuwe regelgeving, die de Commissie in juli heeft voorgesteld als vervanging van een eerdere richtlijn, beoogt de beschikbaarheid en bruikbaarheid van een uitgebreid netwerk voor alternatieve brandstoffeninfrastructuur te bestendigen. Het gaat hierbij onder meer over laadpalen.

Deze AFIR-verordening is onderdeel van het zogeheten Fit for 55-pakket van de EU, waarin onder meer de doelstelling is opgenomen dat de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent is teruggebracht in 2030. Volgens de ACEA is de AFIR echter niet ambitieus genoeg om het doel van een uitgebreid netwerk met veel laadpalen en veel snelladers te realiseren. De organisatie vindt ook dat deze regelgeving niet overeenstemt met de voorgestelde nieuwe CO₂-doelen voor auto's. De ACEA wil dan ook dat het AFIR-voorstel van de Commissie een stuk steviger wordt, om zodoende het doel van genoeg laders en genoeg snelladers tegen 2030 te kunnen realiseren.