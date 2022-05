Kabinet wil vanaf juli prijs en beschikbaarheid laadpalen in real time weergeven

Het Nederlandse kabinet wil dat het vanaf juli 2021 verplicht wordt voor aanbieders van publieke laadpunten om informatie te delen over bijvoorbeeld de actuele prijs en de beschikbaarheid. Dat moet rijders van elektrische auto's meer zekerheid bieden, zo is de gedachte.

Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat stelt dat het hiermee makkelijk wordt voor rijders van elektrische auto's om de laagste prijs te vinden en dat je net als bij een gewone benzinepomp straks in een oogopslag ziet hoeveel het laden kost. Ook zal de informatie duidelijk maken of er een laadpunt vrij is. Andere informatie die beschikbaar moet komen voor rijders is met welke snelheid er geladen kan worden.

Het doel hiervan is het 'voorkomen dat rijders door ontbrekende, verouderde of verkeerde informatie bijvoorbeeld een laadpunt niet kunnen vinden, er onverwachts niet terecht kunnen, of vooraf geen inzicht hebben in de ad-hoc laadprijs'. Volgens het ministerie is goede digitale gebruikersinformatie hierover essentieel en is die nu niet altijd vindbaar, actueel of compleet. Daarmee lijkt het ministerie te doelen op bestaande apps die dit soort informatie al weergeven.

Het is de bedoeling dat laadexploitanten worden verplicht om deze informatie over de laadpunten te delen. Zij moeten dat doen via hun eigen website of app, maar ze moeten de gegevens ook beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld externe appbouwers. Het idee is dat er zodoende prijsvergelijkingsapps met realtime-informatie over alle publieke laadpalen in Nederland worden gemaakt.

Vanaf 1 juni 2021 moet dit delen van de data verplicht worden voor aanbieders van publiek toegankelijke laadpunten in Nederland. Daarvoor moet het huidige regelgevende kader, het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen, worden gewijzigd. Daartoe bereidt het ministerie een wijziging voor, waarvoor maandag een internetconsultatie is begonnen. Geïnteresseerden kunnen hun reacties op het voorstel geven tot en met 9 november.

Overigens schept deze wijziging enkel een wettelijke grondslag om nadere regels te kunnen stellen; die nadere regels zullen pas echt formuleren welke informatie beschikbaar dient te worden gesteld door exploitanten van oplaadpunten, aan welke gebruikers, op welke wijze en welke randvoorwaarden daarbij gelden. Deze nadere regels worden binnenkort uitgewerkt en zullen op termijn ook onderwerp worden van een nieuwe openbare consultatie.