Tien procent van parkeerplekken in garages moet in 2030 een laadpaal hebben

De Nederlandse overheid wil dat er meer laadpalen voor elektrische auto's in parkeergarages komen te staan. In 2025 moeten er tien keer zoveel oplaadpunten zijn als nu. Het ministerie van Infrastructuur heeft daarvoor afspraken gemaakt met de sector.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft een convenant gesloten met Vexpan, een belangenvereniging van verschillende partijen die met parkeren bezig zijn. Onder Vexpan vallen exploitanten, maar ook gemeenten, leveranciers en projectontwikkelaars. In het convenant is afgesproken dat er in de komende jaren meer laadpalen in parkeergarages komen. De staatssecretaris wil dat er in 2030 op tien procent van de parkeerplekken een laadpaal staat.

Er zijn momenteel 400 parkeergarages, die gemiddeld 450 parkeerplekken hebben. Van die 180.000 parkeerplekken moet in 2025 op vijf procent, of 9000 plekken, een laadpaal komen te staan. In 2030 moet dat aantal zijn opgeschaald naar tien procent, of 18.000 plekken. Volgens het ministerie is er op dit moment in twee derde van de garages geen mogelijkheid om een elektrische auto op te laden. Het voorgestelde aantal laadpalen is wat volgens de staatssecretaris en Vexpan in de komende jaren nodig is nu elektrische auto's steeds meer verkocht worden.

Om de doelstellingen te halen, wordt ieder half jaar gekeken of de aanleg van laadpalen nog op schema ligt. Voor nieuwe garages en verbouwingen van bestaande garages gelden al Europese regels waarin een minimaal aantal oplaadpunten moet zijn opgenomen.