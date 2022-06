Coolblue begint met installatie van laadpalen in Rotterdam, Utrecht en Tilburg

Coolblue begint vanaf dinsdag met de verkoop en installatie van laadpalen. De webwinkel begint daarmee in de omgeving van Rotterdam, Utrecht en Tilburg, maar later dit jaar moet het worden uitgebreid naar de rest van Nederland.

Pieter Zwart, ceo van Coolbue, zegt dat klanten met een eigen oprit of garage bij zijn bedrijf terecht kunnen voor een laadpaal. Coolblue begint hiermee in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en in de omgeving van deze drie steden. 'Daarna breiden we in stroomversnelling uit naar de rest van Nederland', zegt Zwart. Het is nog niet duidelijk wanneer Coolblue precies zijn werkveld zal uitbreiden naar heel Nederland. Het bedrijf plaatst nog geen laadpalen bij woningen die zijn aangesloten bij een VvE, bij hotels en restaurants, op bedrijventerreinen en in de openbare ruimte.

Er zijn vier laadpalen beschikbaar. Dat zijn de Alfen S-line en Alfen Pro-line voor respectievelijk 700 en 1290 euro en de EVBox Elvi met een Basis- of Full Package-optie voor 850 en 1150 euro. Voor meer geld kunnen klanten ook kiezen voor load balancing, een fysieke paal, en een vaste kabel. Load balancing, waarbij het laadvermogen automatisch wordt aangepast aan de hand van de beschikbare hoeveelheid stroom, kost 200 euro extra. Als de laadpaal niet aan de muur wordt bevestigd, maar op een paal, komt er nog eens 275 euro bij. En een vaste kabel aan het laadpunt kost 75 euro. Dat zijn stuk voor stuk optionele kosten, maar de installatie kost sowieso 549 euro als het kabeltraject tussen de 0 en 10 meter zit. Is dat 10 tot 15 meter, kost het 649 euro en tussen de 15 en 20 meter zijn de kosten 749 euro. Boven de twintig meter is alleen mogelijk op aanvraag en bij graafwerkzaamheden van enkele meters komen er nog honderden euro's bij.

Er zijn ook verschillende maandelijkse abonnementen af te sluiten, waarbij gebruikers onder meer de mogelijkheid krijgen zelf een tarief in te stellen, kunnen kiezen uit laadprofielen en software-updates kunnen uitvoeren, maar het afsluiten van een abonnement is niet verplicht.

Het is niet de eerste keer dat Coolblue begint met het aanbieden van diensten en producten op het vlak van duurzaamheid. Zo begon het bedrijf in september vorig jaar met de verkoop en installatie van zonnepanelen. Dat was destijds in het begin ook nog beperkt tot een paar steden, maar breidde zich later uit.