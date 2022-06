De op privacy gerichte Brave-browser heeft twintig miljoen maandelijkse gebruikers. Dagelijks zijn er meer dan zeven miljoen mensen die de browser gebruiken. De browser behaalde de mijlpaal een jaar na de 1.0-release.

De makers schrijven in een blogpost dat 20,5 miljoen gebruikers de browser minstens een keer per maand gebruiken. Een jaar geleden waren dat er nog 8,7 miljoen. Ook steeg het aantal dagelijkse gebruikers met dezelfde orde van grootte. Dat aantal ging omhoog van drie miljoen naar zeven miljoen per dag. Brave zegt dat ook het aantal iOS-gebruikers sterk is gestegen. Dat gebeurde sinds de release van iOS 14. Toen werd Brave een van de standaardbrowsers die gebruikers konden kiezen.

Brave kwam een jaar geleden uit bèta met versie 1.0. Brave zegt het succes te danken aan gebruikers die extra privacybewust zijn. "Gebruikers zijn het surveillancekapitalisme beu, en twintig miljoen gebruikers kiezen Brave om een geheel nieuw web-ecosysteem met een opt-in-advertentie-economie te hebben die hen weer de controle over hun browse-ervaring geeft", zegt Brave-oprichter Brendan Eich.

Naast het stijgende aantal gebruikers zegt Brave dat ook het aantal creators dat met de browser samenwerkt sterk is gestegen, en het eigen betaalmiddel BAT wordt ook vaker gebruikt. Gebruikers van Brave kunnen BAT verdienen door privacyvriendelijke advertenties te bekijken, en die valuta vervolgens aan website- of videomakers geven om hun werk te steunen. Inmiddels zouden er al meer dan een miljoen van zulke creators zijn aangesloten bij Brave, die samen al 26 miljoen BAT hebben verdiend. Dat heeft een totale waarde van zo'n 4,5 miljoen euro.