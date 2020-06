Brave-browser vult links naar cryptobeurzen aan met referralcode

De browser Brave voegt bij ingetypte url's voor bepaalde sites van beurzen voor cryptovaluta automatisch zijn eigen referralcode toe om geld te verdienen. Bij een volgende release schakelt Brave deze autocompletefunctie uit.

Als een Brave-gebruiker de url voor binance.com, binance.us, coinbase.com, ledger.com en trezor.io intypt, voegt de browser daar als autocompletesuggestie zelf referralcode aan toe. Ook bij zoekacties op bitcoin, btc, ethereum, eth, litecoin, ltc en bnb, geeft Brave suggesties van url's met referralcode. Door de code weten de betreffende cryptobeurzen dat het verkeer door de browser naar de site geleid is. Brave verdient hier geld mee.

Brave lijkt zijn referralprogramma niet gecommuniceerd te hebben, ondanks wettelijke verplichtingen om transparant te zijn over affiliate links. Twitter-gebruiker Cryptonator1337 ontdekte het bestaan ervan. Wel blijkt bij een bezoek aan Coinbase via de referral-url dat er een overeenkomst met die site is: 'Brave Software International invited you to try Coinbase!'. Dat meldt David Gerard, die over cryptovaluta schrijft.