'Chinese ByteDance-medewerkers hebben niet langer toegang tot codebase TikTok'

Chinese medewerkers van ByteDance zouden niet langer toegang hebben tot de codebase van TikTok en andere apps van het bedrijf voor wereldwijd gebruik. Het bedrijf zou die stap genomen hebben om zorgen over Chinese invloed op zijn apps te verminderen.

ByteDance zou teams in elk continent aan het opzetten zijn voor het bijhouden van de code en voor het doen van moderatie, schrijft PingWest. ByteDance heeft de informatie niet bevestigd. Moderatie was in Europa al langer gelokaliseerd: er werken mensen in bijvoorbeeld Berlijn om video's op TikTok in de Benelux te beoordelen. Chinese ontwikkelaars konden echter tot nu toe wel bij de codebase van apps voor andere landen, waaronder TIkTok.

Het ontzeggen van toegang tot de codebase van TIkTok voor medewerkers in China moet ervoor zorgen dat westerse overheden minder problemen hebben met de apps van ByteDance. De stap past daardoor in een eerder ingezet beleid van het bedrijf om zijn apps voor China en die voor andere landen te scheiden. Er kwamen al eerder aparte divisies voor productontwikkeling en marketing voor TIkTok en de Chinese evenknie Douyin.