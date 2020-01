TikTok past voorwaarden aan om video's met desinformatie te kunnen verwijderen

TikTok heeft de richtlijnen voor verwijdering van video's van zijn platform aangepast. Het bedrijf heeft zichzelf de mogelijkheid gegeven om video's met desinformatie te verwijderen. Ook misleidende video's over verkiezingen zijn dus niet langer toegestaan.

TikTok heeft de nieuwe richtlijnen woensdag online gezet en gebruikers kunnen ze online vergelijken met de huidige richtlijnen. De nieuwe regels moeten vooral duidelijkheid geven, zegt TikTok. De nieuwe regels vormen volgens eigenaar ByteDance de basis, waarna teams van moderators in landen volgens de daar geldende wetten en normen de regels moeten handhaven.

Daarbij heeft TikTok zichzelf de mogelijkheid gegeven om video's met misleidende informatie te verwijderen. Dat geldt ook voor hoaxes die bedoeld zijn om kwaad te doen. TikTok legt niet uit hoe het bepaalt of iets misinformatie is en wie dat precies bepaalt.

Daarnaast heeft het sociale medium gespecificeerd dat video's geen informatie mogen bevatten die kiezers misleiden rond verkiezingen. Eind dit jaar vinden in de VS presidentsverkiezingen plaats. Bij de vorige verkiezingen kwam Facebook in opspraak door de grote hoeveelheid populair nepnieuws op het platform. Ook zouden kandidaten kiezers hebben proberen over te halen op bepaalde partijen te stemmen door specifiek gerichte advertenties via data van bijvoorbeeld Cambridge Analytica.