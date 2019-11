TikTok: verwijdering video over Oeigoeren had niets te maken met inhoud

De verwijdering van een video, waarin een Amerikaanse tiener spreekt over de Oeigoeren, had niets te maken met de inhoud van de video. Dat claimt TikTok. De verwijdering ligt gevoelig, omdat TikTok Chinees is en de Chinese overheid de Oeigoerse minderheid onderdrukt.

TikTok claimt dat het apparaat waarop de Amerikaanse tiener een account had aangemaakt eerder was gebruikt voor een account dat was verwijderd vanwege het gebruik van de beeltenis van de gedode terroristenleider Osama bin Laden. TikTok deactiveerde zijn app op 2406 apparaten waarop accounts hadden gestaan die overtredingen hadden begaan op het gebied van terrorisme, kindermisbruik of spam.

Omdat de video van de tiener op een account stond dat was aangemaakt op hetzelfde apparaat als waarop zij het verwijderde account had, kon zij haar account niet in. Vervolgens heeft een menselijke moderator de video verwijderd. Dat was een fout, waarvoor TikTok excuses aanbiedt. De video was vijftig minuten offline, aldus het sociale netwerk.

De verwijdering valt op, omdat TikTok vanwege zijn Chinese eigenaar in de VS onderwerp van onderzoek is. Eigenaar ByteDance heeft inmiddels TikTok losgetrokken van zijn Chinese evenknie en meer afdelingen opgezet in de Verenigde Staten. TikTok heeft altijd geclaimd dat de Chinese overheid geen stem heeft in de regels voor het sociale netwerk. TikTok heeft in Nederland volgens Multiscope rond een miljoen gebruikers, waaronder veel kinderen