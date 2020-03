TikTok-eigenaar ByteDance brengt muziekstreamingdienst uit in India

ByteDance, het Chinese bedrijf achter sociaal medium TikTok, heeft zijn muziekstreamingdienst Resso uitgebracht in India. Resso moet zich onderscheiden van de concurrentie door gebruikers aan te moedigen muziek en songteksten te delen.

Resso-gebruikers moeten de muziek kunnen delen, samen met songteksten en reacties daarop, claimt Techcrunch. Bovendien wil het zich onderscheiden met playlists gesorteerd op genre. Resso heeft geen complete muziekcatalogus, want de muziek van Universal ontbreekt. Universal is een van de grootste platenmaatschappijen ter wereld. Het is onbekend waarom die muziek ontbreekt, maar het kan zijn omdat ByteDance een concurrent is van Tencent. Tencent heeft een aandeel in Universal.

ByteDance heeft Resso op de Indiase markt gericht en heeft de app afgelopen maanden al getest. De app is volgens data die Techcrunch kreeg van analysebedrijf Sensor Tower een miljoen keer gedownload; 600.000 keer in India en 400.000 keer in Indonesië. Resso is gratis te gebruiken met advertenties, maar er is ook een betaalde versie. De prijs daarvan ligt in lijn met wat grote concurrenten als Spotify en Apple Music vragen voor de betaalde versie.